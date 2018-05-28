İktidar muhalif ayıklıyor

Geçen Cuma akşamı Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu Kral FM’de, Mehmet’in Gezegeni Seçim Özel’e konuk oldu.

81 ilden 81 yerel radyo ile ortak yayınlanan programda Karamollaoğlu’nun verdiği bazı mesajlar şöyle:

- Biz iki şey söylüyoruz. Birincisi üretime yönelik yatırımlar yapacağız. İkincisi, tamamlanmaya yakın yatırımları da tamamlayacağız. -Bugün bizim tenkit ettiğimiz konu, Sayın Cumhurbaşkanı’nın bugün bile denetlenemiyor oluşudur. - Sayın Cumhurbaşkanı’nın karşısına kimse çıkıp fikir beyan edemiyor, azarlanıyor. -AK Parti’nin, kuruluşunda ortaya koyduğu temel umdelere şimdi bir bakın. Kendileri, bugün hepsini çiğnediler. -Öyle bir döneme geldik ki, herkesin üzerine bir yafta yapıştırmak çok kolay. -Bu iktidar sadece kendi muhaliflerini ayıklıyor, FETÖ ile mücadele etmiyor.