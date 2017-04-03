''İktidarda 120 ile 180 ByLock kullanan var''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleri ve haber koordinatörleri ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu’nun verdiği mesajları NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri anlattı. Gülen Hareketi soruşturmalarına yönelik önemli iddialarda bulunan Kılıçdaroğlu, iktidarda 120 ile 180 arasında ByLock kullanan olduğunu öne sürdü. “Bunun olduğu biliniyor ve bu ByLock’çular açıklanmalı. Bu isimlerin listesi hükümette var ve bu ısrarla açıklanmıyor” diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Savcılıklara bu isimler seçilerek gönderiliyor, suçluyu korumak suçtur. Gizleniyorsa hangi gerekçeyle gizleniyor. Bunun açıklanması lazım. Kendi içlerindeki ByLock’çuları saklıyorlar bu nedenle gizliyorlar. Bank Asya’nın önünden geçeni bile tutuklarken FETÖ’cü diye. ByLock kullanan bu isimlerin bu milletvekillerinin korunması kabul edilemez.” Kılıçdaroğlu, “(Başbakan) Binali Yıldırım’ın listeleri elinde tutan güvenlik birimlerini arayıp bu listeleri bana getirin demesi gerekir” dedi. “Sizde bir liste var mı” sorusuna ise Kılıçdaroğlu, “Bu konuda herhangi bir yorum yapmak istemiyorum” yanıtını verdi.