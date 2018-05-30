'İlk işimiz bu olacak'

CHP'nin cumhurbaşkanı aday İnce "Bu memlekete yazık günah değil mi? 600 milletvekiline 80 milyon kişi bakamaz. İlk işimiz bu milletvekili sayısını indirmek olacak." dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, ABD nüfusunun 300 milyon, Türkiye'nin ise 80 milyon olduğunu belirterek, Türkiye'deki milletvekili sayısının ABD'nin 1,5 katı olduğuna işaret etti.

"Bu memlekete yazık günah değil mi? 600 milletvekiline 80 milyon kişi bakamaz." diyen İnce, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İlk işimiz bu milletvekili sayısını indirmek olacak. Biz ABD'den daha mı büyüğüz, daha mı zenginiz? Hayır. Önce buradan başlayacağız, merak etmeyin. Kırıkkale bir Cumhuriyet kenti. Tıpkı İskenderun, Ereğli, Karabük gibi ama son yıllarda sürekli kaybeden oluyorsunuz. Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna bakın. 17 bin kişiden kaça düşmüş, 2 bin kişiye düşmüş. Taşeronların hakkı verilmemiş. Sürekli kaybediyorsunuz, yoksullaşıyorsunuz."

Emeklilere ikramiye

Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında birer maaş ikramiye vereceklerini hatırlatan İnce, "Hükümet de 1000'er lira verdi, yetmez ama kabul. Ama doğrusu bu değil. Doğrusu şu; o bin lira 2-3 sene sonra enflasyonda erir. Bir de hükümetlerin tercihine bırakılmamalı, yani kanunu olmalıdır kanunu." diye konuştu.

Merkel'in, Erdoğan'ı daveti

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 24 Haziran seçimleri sonrası Berlin'e davet ettiğine değinen İnce, şunları söyledi:

"Merkel, 'Erdoğan, seçimden sonra Almanya'ya gelsin' demiş. Sayın Merkel, önce ben 81 milyonda birliği sağlayacağım, sonra size de sıra gelecek. Senin haddine mi düşmüş. Türkiye'de demokrasiyi, seçimin sonucunu beklemeden o nezaketsizliği niye yapıyorsun. Sen kimsin? Benim ülkemde bir seçim var. Kimin seçileceğini nereden biliyorsun. Ne ortaklığınız var da onu ön plana çıkartmaya çalışıyorsun, onun seçilmesinden karın mı var? Sen ne zannediyorsun kendini. Almanya'nın uşağı mıyız biz? Biz bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'yiz. Kimsin sen? Bu ne utanmazlık. Türkiye'de seçim var. Türkiye'de seçimde kimin cumhurbaşkanı olacağını sen biliyor musun? Herkes haddini bilecek."

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçimin Türkiye'nin iç meselesi olduğunu vurgulayarak, "Almanya'nın haddine mi düşmüş. Önce içeride birlik, sonra onlara da sıra gelecek. Mesela Türkiye tek yumruk olsa Fransa kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e laf edebilir mi? Edemez. Ettirmeyeceğiz merak etmeyin." dedi.