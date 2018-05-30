"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

'İlk işimiz bu olacak'

30 Mayıs 2018, Çarşamba 21:50
CHP'nin cumhurbaşkanı aday İnce "Bu memlekete yazık günah değil mi? 600 milletvekiline 80 milyon kişi bakamaz. İlk işimiz bu milletvekili sayısını indirmek olacak." dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, ABD nüfusunun 300 milyon, Türkiye'nin ise 80 milyon olduğunu belirterek, Türkiye'deki milletvekili sayısının ABD'nin 1,5 katı olduğuna işaret etti.

"Bu memlekete yazık günah değil mi? 600 milletvekiline 80 milyon kişi bakamaz." diyen İnce, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İlk işimiz bu milletvekili sayısını indirmek olacak. Biz ABD'den daha mı büyüğüz, daha mı zenginiz? Hayır. Önce buradan başlayacağız, merak etmeyin. Kırıkkale bir Cumhuriyet kenti. Tıpkı İskenderun, Ereğli, Karabük gibi ama son yıllarda sürekli kaybeden oluyorsunuz. Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna bakın. 17 bin kişiden kaça düşmüş, 2 bin kişiye düşmüş. Taşeronların hakkı verilmemiş. Sürekli kaybediyorsunuz, yoksullaşıyorsunuz."

Emeklilere ikramiye

Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında birer maaş ikramiye vereceklerini hatırlatan İnce, "Hükümet de 1000'er lira verdi, yetmez ama kabul. Ama doğrusu bu değil. Doğrusu şu; o bin lira 2-3 sene sonra enflasyonda erir. Bir de hükümetlerin tercihine bırakılmamalı, yani kanunu olmalıdır kanunu." diye konuştu.

Merkel'in, Erdoğan'ı daveti

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 24 Haziran seçimleri sonrası Berlin'e davet ettiğine değinen İnce, şunları söyledi:

"Merkel, 'Erdoğan, seçimden sonra Almanya'ya gelsin' demiş. Sayın Merkel, önce ben 81 milyonda birliği sağlayacağım, sonra size de sıra gelecek. Senin haddine mi düşmüş. Türkiye'de demokrasiyi, seçimin sonucunu beklemeden o nezaketsizliği niye yapıyorsun. Sen kimsin? Benim ülkemde bir seçim var. Kimin seçileceğini nereden biliyorsun. Ne ortaklığınız var da onu ön plana çıkartmaya çalışıyorsun, onun seçilmesinden karın mı var? Sen ne zannediyorsun kendini. Almanya'nın uşağı mıyız biz? Biz bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'yiz. Kimsin sen? Bu ne utanmazlık. Türkiye'de seçim var. Türkiye'de seçimde kimin cumhurbaşkanı olacağını sen biliyor musun? Herkes haddini bilecek."

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçimin Türkiye'nin iç meselesi olduğunu vurgulayarak, "Almanya'nın haddine mi düşmüş. Önce içeride birlik, sonra onlara da sıra gelecek. Mesela Türkiye tek yumruk olsa Fransa kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e laf edebilir mi? Edemez. Ettirmeyeceğiz merak etmeyin." dedi.

AA

Etiketler: ince, seçim
Okunma Sayısı: 544
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Erdoğan'dan 'Uber' açıklaması

    'Sandıklara hep beraber sahip çıkacağız'

    Cezasızlık zalimlerin en büyük gücü

    Sistem ve müfredat sürekli değişiyor: Eğitim dikiş tutmuyor

    Ne kadar demokrasi, o kadar para

    Suriye İnsan Hakları Ağı: 5 ayda 4166 sivil öldü!

    Minaresi tahtadan...

    Akşener: Çaycı, çorbacı hapiste

    ‘Adalet yoksa zulüm vardır’

    Eifel’de alarm durumu: Hayvanat bahçesinden kaçtılar!

    'Diğer adayları niye hiç göstermiyorlar?'

    Dışişleri Bakanlığı: Bu alçak saldırıyı kınıyoruz

    Giresun'daki operasyonun detayları ortaya çıktı

    Şehit Eren Bülbül'ün acılı annesi Ayşe Bülbül'den açıklama

    '10 bin mahalle bekçisi daha alınacak'

    Cuma hutbesi için tercih edilen önemli konu

    559. maçına çıkan Türkiye'nin rakibi Tunus

    ''Bence Trump, yanlış düşünüyor''

    Aksa'ya giden zorlu 'namaz' yolculuğu...

    Bu yıl ilk kez uygulanacak sınav, yarın başlayacak

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Allah Adildir; kimsenin âhını, kimseye bırakmaz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    2002’nin 2018 izdüşümü
    M. Latif SALİHOĞLU

    ‘Siyaset aşkı’ neler yaptırıyor, neler...
    Genel

    Demirel: Temel hakları düzenleyen KHK olmaz
    Genel

    Öyleyse OHAL neden devam ediyor?
    Serdar Ahlatcı

    Ramazan’da iyilik meleği olmaya var mısınız?
    Cevher İLHAN

    “ABD ile işbirliği”yle oynanan oyun
    Faruk ÇAKIR

    Ekmek yok, silâh verelim!
    Süleyman KÖSMENE

    Bu ay Allah kelâmını nasıl dinleyelim?
    İbrahim ERSOYLU

    Diyanet, cemaat ve tarikatlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.