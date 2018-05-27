İlk işimiz OHAL’i kaldırmak

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Cumhurbaşkanı olur olmaz, yemin eder etmez ilk işimiz OHAL kalkacak” derken Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener ise, “Seçildiğimde hemen ertesi gün OHAL kalkacak” ifadelerini kullandı.

Darbe girişimi sonrasında 20 Temmuz 2016’da ilân edilen OHAL yaklaşık 2 senedir devam ediyor. Hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı ve hukukun işlemez hale geldiği OHAL Cumhurbaşkanı adaylarının da gündeminde. Cumhurbaşkanı ve adayı Recep Tayyip Erdoğan OHAL’in devam edeceğini vaad ederken, Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve Meral Akşener ise ilk işlerinin OHAL’i kaldırmak olacağını ilan etti.

Konuşan bir Türkiye olacak

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, beraberindeki heyetle, sırasıyla Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Mehmet Raşit Tükel ile Türk Mimar ve Mühendisleri Odaları Birliği Başkanı Emin Koramaz’ı makamlarında ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada, 3600 ek gösterge verilmesini kendilerinin dile getirdiğini ve bu konuda TBMM’de verdikleri önergenin reddedildiğini söyleyen İnce, “Cumhurbaşkanı olur olmaz, yemin eder etmez ilk işimiz OHAL kalkacak. Özgür bir Türkiye olacak, konuşan bir Türkiye olacak. Cumhurbaşkanını eleştiren bir Türkiye olacak” dedi.

Bir daha CHP cami yıkıyor derse…

Öte yandan dün İzmir’de konuşan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Size projemi söyleyim: Barışacağız, kucaklaşacağız. CHP’lilerin değil 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Büyüyeceğiz, adil bölüşeceğiz. 3B’yi 3Y ile kuracağız” dedi. İnce, ‘CHP cami yıkacak’ iddialarına da yanıt verdi: “Bir daha CHP cami yıkıyor derse onu perişan edeceğim.” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘CHP cami yıktı’ ifadelerine sert tepki gösteren İnce, “AK Partili seçmenlere sesleniyorum. Siz bu üslubu beğeniyor musunuz? Camiler senin babanın tapulu malı mı? Bir daha ‘CHP cami yıkıyor’ derse onu perişan edeceğim” diye konuştu.

Ülkeyi normalleştireceğiz, barıştıracağız

“Türkiye’yi normalleştireceğiz, uzlaştıracağız, barıştıracağız.” diyen İnce, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun asla kaldırılmayacağını, herkesin istediği sendikaya üye olabileceğini de vadetti. Görevde yükselmeler konusunu da önemsediklerini dile getiren İnce, “Bu ülkenin gençlerinin adil bir sistemde kamuda yükselmesini gerçekleştireceğiz. Mülakatı kaldıracağız. Mülakat varsa liyakat yoktur. Bu olmayacak, memurları enflasyona ezdirmeyeceğiz.” dedi. Türkiye’nin ekonomik olarak büyümesini sağlayacağız. Bunu başaracağız, inanıyorum fakat bunun için bir büyük yelpazeye ihtiyacımız var. Solun birlikteliği eski bir terminoloji. Bu, işe yaramaz artık. Daha değişik bir terminoloji lazım. Cumhuriyetçiler bir araya gelecek, bunun içinde sosyalistler, muhafazakarlar, sosyal demokratlar, liberaller olacak. Geniş bir yelpaze olacak. Bu geniş yelpazeyi kuramadıktan sonra hiçbir işe yaramıyor.”