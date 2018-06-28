İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pervin Buldan'ın iddialarına ilişkin, “İlk önce onu aradım. Kendisinin dediğinden fazlası var. Bu ülkede PKK’yı kimse yeşertemez” dedi.

AA

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