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İmamoğlu: İstanbul'u hasta ettiler

23 Şubat 2019, Cumartesi 15:13
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'u ne yazık ki üzülerek söylüyorum hasta ettiler. İstanbul hasta. Biz güler yüzümüzle, inancımızla, projeci tarafımızla, insanlarla olacak olan güzel temasımızla hem İstanbul'u hem de İstanbulluları iyi etmeye geldik, hepsini iyileştireceğiz, hiç kuşkunuz olmasın" dedi.

"BU GÜZEL KENTTE İNSANLAR MUTSUZ" 

Ekrem İmamoğlu, Fatih'te bulunan bir otelde Trabzon Dernekleri Buluşması'na katıldı. Burada bir konuşma yapan İmamoğlu "İstanbul'dayız, burada yaşıyoruz. Doğduğumuz topraklarımız var ama artık doyduğumuz topraklardayız ve her birey gibi bu topraklara mesuliyet duygusu içinde İstanbul'a hizmet etmek, İstanbul'un sorunlarına duyarlı olmak, İstanbul'da ne olup bittiğine kulak vermek  zorundayız. Bu güzel kent iyi yönetilmiyor. Bu güzel kentte insanlar mutsuz, bu güzel şehirde ne yazık ki insanlara sorduğumuzda 'Ben bu şehirde mutsuzum, fırsatını bulsam giderim' diyenlerin oranı neredeyse yüzde 61-62 seviyelerinde.

"İSTANBUL'U HASTA ETTİLER"

"İstanbul'u ne yazık ki üzülerek söylüyorum hasta ettiler" diyen İmamoğlu, "Ben söylemiyorum daha 2 gün önce TÜİK verileri söylüyor. Psikolojik olarak insanlarımızın iyi olmadığını söylüyor. 12 milyon üzerinde psikolojik sorunlarından dolayı 12 milyon kutu ilaç tüketen bir millet olduk, dünyada böyle bir rakam yok nüfusuna göre. Yani insanın mutsuz olması demek, şehirlerin mutsuz olması demek. Şehir hastaysa, o şehirde yaşayan insanları da hasta eder. Biz güler yüzümüzle, inancımızla, projeci tarafımızla, insanlarla olacak olan güzel temasımızla hem İstanbul'u hem de İstanbulluları iyi etmeye geldik, hepsini iyileştireceğiz hiç kuşkunuz olmasın" şeklinde konuştu. 

"TANZİM SATIŞ İYİ BİR ŞEYDİR. AMA BU İŞİN YAPILMA MODELİ VARDIR"

İmamoğlu tanzim satışlarına da değinerek, "Tanzim satış iyi bir şeydir. Ama bu işin yapılma modeli vardır. Tanzim satış ihtiyacı olan insanları kuyruğa dizip televizyonlarda afişe etme işi değildir. Ayıp. Bunu yapanlar bir politika, üretim ve insanlara ucuz gıda erişimi politikası olarak tanıtmaları kadar ayıp bir şey olmaz. Bir an önce bu ayıba son versinler. O insanları deşifre ederek, o insanları utandırarak değil, o insanlara ucuz gıda erişimi sağlayalım, ama bu işi modelini bulsunlar, seçime bir ay kala yapıyorlarsa adam gibi yapsınlar, yapamıyorlar, bilmiyoruz diyorlarsa gelsinler anlatalım onlara" şeklinde konuştu.

"BEN VATANDAŞIMA GÜVENLİ YUVASINI VERMEK İÇİN CANSİPERANE ÇALIŞACAĞIM"

İmamoğlu konuşmasını şu ifadelerle tamamladı: "Damarına kadar siyaset yaptılar. Burada kentsel dönüşümü geçirmeyelim oy kazandırırız. Depremin oyu olur mu? Bak Kartal'da bina çöktü 21 canımız  gitti ya... Hiçbir şey yapmadılar, sizi temin ederim. Siyaset yaptılar, bu bir suç duyurusudur, onu söyleyeyim. Biz siyaset yapmayacağız, insanlara güvenli şekilde evlerini vermek için ister AK Partili olsun, ister MHP'li olsun, ister CHP'li, İYİ Partili, Saadet Partili, HDP'li olsun, kim olursa olsun ben vatandaşıma güvenli yuvasını vermek için cansiperane çalışacağım, hepinizin huzurunda Trabzonlu sözü veriyorum."

Etiketler: İstanbul, Ekrem İmamoğlu, yerel seçim
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