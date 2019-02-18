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20 ŞUBAT 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 49

İmamoğlu, TÜSİAD’ı ziyaret etti

18 Şubat 2019, Pazartesi 15:00
TÜSİAD’ı ziyaret eden CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, “Bu kentin iş dünyasını ilgilendiren ekonomik sorunları var. Çünkü İstanbul bir dünya kenti, İstanbul her anlamda Türkiye’nin lokomotifi” diye konuştu.

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecek de, “İstanbul’u yönetmekle Türkiye’yi yönetmek arasında önemli bağlantı var” dedi. 31 Mart yerel seçim çalışmalarını sürdüren CHP’li Ekrem İmamoğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’ni (TÜSİAD) ziyaret etti. İmamoğlu’nu Beyoğlu’ndaki TÜSİAD Genel Sekreterlik binası önünde TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik karşıladı. Basın mensuplarının karşısına geçen İmamoğlu ile Bilecik, yerel seçim ve ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İmamoğlu, “TÜSİAD, İstanbul’un hangi sorunu ya da çözümü olursa olsun dışında kalmaması gereken, hatta farklı bir modelle çok da içinde olması gerektiğini düşündüğüm kurumlardan bir tanesi” dedi. TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ise şunları söyledi; “İstanbul’un toplam üretmiş olduğu değer gerçekten Türkiye içinde çok önemli, hatta bölgemiz içinde çok önemli. O bakımdan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı da bir o kadar değerli bir sorumluluk.”

Etiketler: imamoğlu, tüsiad
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