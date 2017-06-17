İnce'den Bahçeli'ye sert cevap

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, seçim bölgesinde bugün, partilileriyle bir araya geldi.

CHP Milletvekili Muharrem İnce, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tututumu eleştirdi.

İnce, “Milletvekilimiz hapse atılmış, partinin genel başkanı bir eylem koyuyor, örgüt bir eylem koyuyor. Bahçeli cevap veriyor. Sen sarayın sözcüsü müsün?" dedi.

Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde, milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasıyla ilgili konuşan Milletvekili Muharrem İnce, Tuğrul Türkeş ile Enis Berberoğlu’nun aynı şeyleri söylediğine vurgu yaptı.

İnce, şöyle dedi:

“Türkiye’de bir zulüm var. Milletvekilimizi içeri atıyorlar, Tuğrul Türkeş ne dedi televizyonlarda; ‘Vallahi de billahi de o TIR’lar Türkmenler'e gitmiyordu’. MİT TIR’larını söylüyordu. Enis Berberoğlu farklı bir şey söylemedi. Enis Berberoğlu sadece yemin etmedi. ‘Vallahi billahi’ demedi. Biri hapiste, biri başbakan yardımcısı. Sen gizli saklı, yanlış işler yapıyorsun. Niye o kini biliyor musunuz? Bir gün o TIR’lar için uluslararası mahkemelerde yargılanabilir. Derdi bu.”

Türkiye’nin bu durumdan çıkması için önerilerde de bulunan İnce, şöyle devam etti:

“Birincisi; hukuk devleti. Yargıya güvenin yeniden kurulması. Mahkeme karşısında herkesin eşit, adil olması. İkinci ayak; kamuda liyakat. Nitelikli bir devlet yönetimi. Devlet yönetiminde işe girerken ya da işte yükselirken devlet senin dininle, dilinle, ırkınla, mezhebinle, siyasi görüşünle, cinsiyetinle hiçbir şeyinle ilgilenmemesi lazım. Bunu kurmamız lazım. Devletin etnisite, inançlar, cinsiyet karşısında kör olmasını sağlamamız lazım. Devlet bunu görmeyecek. Devlet bununla ilgilenmeyecek. İkinci ayağı bunun olması lazım. Üçüncü ayağı hesap verebilen bir devlet olmalı. Şeffaf, hesap verebilen.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı yürüyüşle ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı açıklamaları da eleştiren İnce, şunları ekledi:

“Bu yürüyüşün hedefine ulaşacağına inanıyorum. Doğru bir iş yapılmıştır. Destekliyoruz bizde partili olarak, partinin üyesi olarak, milletvekili olarak. Yalnız Bahçeli’ye bir çift sözüm var. 'Sen sarayın sözcüsü müsün?' Sana mı kaldı cevap vermek. Otur oturduğun yerde. Haddini bil. Bırak saraya, yargıya talimat verenler konuşsun. Sana mı kaldı bunları konuşmak. 'AKP’nin sözcüsü müsün sen'. Yeter ya. Yani sayın genel başkan kibarlığından ‘Bir gün Bahçeli’ye de hukuk lazım olabilir’ demiş ama ben bu sefere mahsus daha bir şey demeyeyim ama bir dahakine haddini bildiren en kötü cevabı vereceğimden kuşkusu olmasın. Milletvekilimiz hapse atılmış, partinin genel başkanı bir eylem koyuyor, örgüt bir eylem koyuyor. Bahçeli cevap veriyor. 'Sana mı kalmış?'”

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