İnce'den Erdoğan'a çağrı

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Şanlıurfa mitinginde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Prompterin dersini veririm sana" sözlerine yanıt veren CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Prompterini, danışmanlarını al da televizyonlara gel, bana ekonomi öğret" dedi. İnce, çiftiçinin borçlarına gelen faizlerin temmuz sonuna kadar silineceğini söyledi.

Şanlıurfa'da miting düzenleyen İnce, "Peygamberler şehri Şanlıurfa'da ilk kez söylüyorum. Dünyanın en büyük İslami Bilimler Üniversitesi'ni Şanlıurfaya kuracağım" diye konuştu.

'YAZLIK SARAYI ENGELLİLERE TAHSİS EDECEĞİM'

"Size sözüm olsun çiftçinin borçlarının faizini temmuz bitmeden sileceğiz diyen İnce'nin açıklamaları şöyle:

Hayvancılara sesleniyorum. Zamanında çobanlık yapmış biri olarak söylüyorum. Çobanların sigorta primini devlet ödeyecek. Hâlâ kuyulardan su çekiliyorsa bu Erdoğan'ın ayıbıdır. Size sözüm olsun bu tarihi not edin 1.3 milyon alanı suyla buluşturacağız. Mercimeğin buğdayın ana vatanı burası. Ama ne yazık ki Kanada'dan, Rusya'dan alıyoruz. Şanlıurfa'da silah değil, traktör sesiyle uyanacaksınız.

Ben sarayda yaşamayacağım. Saraya 2 milyar dolar para harcadı. O sarayı bu ülkenin gençlerine vereceğim. Marmaris'e de 300 odalı yazlık saray yaptırıyor. Namus, şeref sözüdür, o yazlık sarayı engellilere tahsis edeceğim.

'FETÖ'CÜLER DİPLOMAYI ARAMIŞ BULAMAMIŞ'

Seçildiğimde TRT'yi 1 hafta içinde devletin kanalı yapacağım. 24 saat içinde OHAL'i kaldıracağız. Bana 'sana ekonomi öğretirim' diyor. Ben de diyorum ki, önce diplomanı görsek de sonra öğretsen.

Geçenlerde biri açıklama yapmış. 'Diplomayı FETÖ'cüler çaldı' diyor. FETÖ'cüler de açıklama yapmış: Çalacaktık, aradık bulamadık.

Prompterini, danışmanlarını al da televizyonlara gel, bana ekonomi öğret. Erdoğan'la ekonomi tartışmayı çok isterim. Herhalde dünyada reyting rekoru kırarız.