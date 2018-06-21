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21 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

İnce'den Erdoğan'a: "Ruh hali iyi değil. Bunları söylüyorsa doktora gitmesi lazım"

21 Haziran 2018, Perşembe 09:40
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "15 sene önce fırın mı vardı" diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Ruh hali iyi değil. Bunları söylüyorsa doktora gitmesi lazım. Çalı çırpı toplayıp ateş mi yakıyorduk?" diyerek tepki gösterdi.

Bir televizyon programında soruları yanıtlayan İnce'nin ifadelerinden öne çıkanlar şöyle:

"Erdoğan yoruldu ve izliyorsunuz işte bu ruh hali ülkeyi yönetemez.

Dolardan daha değerli oldu soğan. Çünkü üretmeyen bir Türkiye. Ziraat Bankası 1 milyar doları medya patronlarına verirse soğan doları geçer. Bu Türkiye'yi batırır. 453 Milyar dolar borcumuz var. Niye parayı betona yatırıyor çünkü çalması kolay… Borç aldı taşa toğrağa gömdü bu yüzden parayı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı televizyon programında "2002 yılında biz iktidara geldiğimizde her evde fırın mı vardı, buzdolabı mı vardı?" demişti.  Erdoğan'ın bu sözlerine tepki gösterren İnce şunları dedi: "Erdoğan'ın ruh hali iyi değil bunları söylüyorsa doktora gitmesi lazım. Çalı çırpı toplayıp ateş mi yakıyorduk?" 

"Fırının buzdolabının olmadığı bir hayat düşnyasında yaşıyor. 2002'de ilk geldiğinde vekiller lojmanda oturmasın dedi. Kendisi subay evlerinde oturdu. Sonra Çankaya Köşkü'nü bile beğenmedi. Sara'ın bahçesinde bıldırcınlardan besleniyor. Abartmıyorum. Gerçek bunlar."

"Özal'a ne kadar haksızlık etmişiz. Bunun yaptığı tam bir sonradan görmelik."

İnce konışmasına şöyle devam etti: 

"Son 3 gün imaj düzeltmesi çalışması. İşi kötü, imajı düzeltmeye çalışıyor. Bu sorular şimdiye kadar sorulmadı Erdoğan'a. 'Demek ki sorularılabiliyor' demeye çalışıyorlar."

 

Muharrem İnce kuracağı kabinede sadece CHP'liler değil AKP'lilerin de olacağını söyledi. 

 

Haber Merkezi

Etiketler: Muharrem İnce, Erdoğan, seçim, 24 Haziran
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