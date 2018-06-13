İnce'den Erdoğan'a: Sen kim, istihbarat kim? Sen darbeyi eniştenden öğrenen adamsın

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ''İstihbarattan aldığım bilgi, İnce'nin Diyarbakır mitingine katılanların tamamına yakını HDP'li" sözlerine CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Muğla mitinginde yanıt vermeye devam etti.

Muharrem İnce'nin Muğla mitinginde Erdoğan'a yüklendi. Erdoğan'ın 'İnce'nin Diyarbakır mitingine katılanların hepsi HDP'li' sözünü eleştiren Cumhurbaşkanı adayı İnce "Erdoğan, bu devletin istihbaratı ne zamandan beri miting alanlarını kontrol ediyor? Sen bu devletin istihbaratına görev ver de, bomba patlatanları yakalasınlar; mitinglerle uğraşma." dedi. Ayrıca İnce Erdoğan'a "Sen kim, ishbarat kim? Sen darbeyi eniştenden öğrenen adamsın." diyerek Erdoğan'ın sözlerine tepki gösterdi.

'SANA YALAN SÖYLÜYOR'

Muharrem İnce konuşmasına şöyle devam etti:

"Sen o MİT'in başındaki adamı değiştir bence. O sana yalan söylüyor. Bak açıklıyorum, Diyarbakır mitinginde meydanda AK Partili kardeşlerim de vardı. Allah aşkına 16 senedir bu devleti nasıl yönetti, doğrusu şaşırıyorum. İstihbarata sormuş, miting alanında kim varmış. Yazıklar olsun o MİT'in başındakine, o istihbarata, sana böyle bir bilgi verdiyse. Siz bu işle mi uğraşıyorsunuz? PKK kol geziyor bu memlekette, IŞİD kol geziyor, FETÖ'cüler kol geziyor. Siz Muharrem İnce'nin mitingleriyle mi uğraşıyorsunuz? İsterseniz, uzaydan bakın da sayın: 100 bin kişi mi, 150 bin kişi mi? Sayın. YSK üyeleri, sizi uyarıyorum, görevinizi düzgün yapın, Türkiye'nin bütün sokaklarına fotoğrafınızı asarım, sokağa çıkamazsınız!"