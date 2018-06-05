İnce: En güçlü rakibim ‘prompter’

24 Haziran seçimlerinde rakibinin çok güçlü olduğunu söyleyen CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Benim rakibim kim biliyor musunuz, prompter” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştiren İnce, “Millet de sanıyor ki Türkiye’nin en büyük hatibi ama camdan okuyor. Promptera bağlı siyaset yapanın bir gün fişini çekerler” diye konuştu. Ankara turunun ilk durağı olan Sincan Lale Meydanı’nda vatandaşlara seslenen İnce’nin açıklamalarından bir bölümü şöyle: “24 Haziran’da yapacağımız seçimin son Ankara mitinginin provalarını yapıyoruz. 1 milyon kişi toplamalıyız. Rakibim çok güçlü. Benim rakibim kim biliyor musunuz, rakibim prompter, prompter. Millet de sanıyor ki Türkiye’nin en büyük hatibi ama camdan okuyor camdan. Diyarbakır’da Kürt sorununu çözmek için candan konuşan biri lazım camdan konuşan değil. Promptera bağlı siyaset yapanın bir gün fişini çekerler.” AA

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