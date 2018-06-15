İnce Erdoğan'a sordu: Niye soyuyorsun milleti Erdoğan?

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, siyasetin uzun ince bir yolculuk olduğunu belirterek, "Uzun kısmı bitti, artık ince tarafındayız" dedi. Bedelli askerlik konusuna sıcak bakmadığını söyleyen İnce, cumhurbaşkanı seçildiğinde askerlik konusunu yeniden düzenleyeceklerini ama bedelli askerliği de bir şartla çıkarabileceklerini duyurdu. Konuşmasında Osmangazi Köprüsü'nden de bahseden İnce köprüden geçişin pahalı olduğunu söyleyerek " Niye soyuyorsun milleti Erdoğan?" dedi.

Muharrem İnce miting yaptığı meydanın kalabalık olması üzerine şöyle konuştu:

Ama bu kadar da yapılmaz ki, bu kadar da kalabalık olmaz ki. Dün bu meydanda birileri vardı. İstanbul'dan 200 otobüs getirip buraya topladı. Bugün de onun tam iki katı olmaz ki…

Memleketi Yalova'da konuşan İnce'nin açıklamalarından satır başları:

"2002'de beni milletvekili seçtiğinizde size bir söz verip, bu burada kalmaz, zirvede biter demiştim. Siyaset uzun ince bir yolculuk; uzun kısmı bitti, artık ince tarafındayız."

"Arkadaş yat limanını ben yaptım diyor. Ya sen daha belediye başkanı değildin o temeller atıldığında. Gökçe Barajı'nı da o yapmış, ona da çok güldüm. Yav o baraj 89'da açıldı. Yalova Üniversitesi'ni ben kurdum diyor; doğru. Ama 2003'te kanun teklifini verdim, sen AK Partili vekillere reddettirdin, 5 yıl sonra kurdun."

"Muharrem İnce, 16 yıldır milletvekilisin ne kazandırdın diyor. Yalova'ya cumhurbaşkanı adayı kazandırdım, seni yenecek bir cumhurbaşkanı adayı kazandırdım. Benim doğup büyüdüğüm şehre gelip yalan yanlış bilgiler veriyor, gelin ben size doğrusunu anlatayım. Doğrusu şu, Tarzan zorda. Her yere gidip çamur atıyor."

'2 DAKİKA AKILLI OL, HER KUŞUN ETİ YENMEZ'

"Erdoğan 2 dakika akıllı ol. Şunu bil, her kuşun eti yenmez. Senden izin mi alacağım ziyaret etmek için? Ben sana bile katlandım, seni bile ziyaret ettim. Senin derdin terörü bitirmek değil, sen buradan oy almak istiyorsun. Bir gün geliyorsun şehit babası gibi konuşuyorsun, bir gün geliyor barışalım diyorsun. Erdoğan'ı ciddiyete çağırıyorum."

"1071 Malazgirt zaferinden bu yana bu topraklar böyle yalancı görmedi. Diyarbakır'da alanda HDP'liler varmış, nereden anladın? Diyarbakır'da AK Partili kardeşlerim de vardı. MİT'in adını değiştireceğiz. 'Muharrem'i İzleme Teşkilatı' diyeceğiz. 5 yaverin FETÖ'cü çıkmış sen daha yaver bile seçememişsin."

"Gençler, şu anda kullandığınız cep telefonları var ya 2020'de bu telefonların hiçbiri olmayacak. Bu teknoloji gidecek yenisi gelecek. Ben size 15 yıl sonrasını anlatıyorum. Otomobiller sürücüsüz olacak. Ekonomisi düzgün olanlar uzaya yolculuk bileti alacaklar. Mars'ta maden aranacak, aranıyor zaten. Sizin elinizdeki telefonlar 1969'da NASA bilgisayarlarının on katı."

"Türkiye'nin büyük değişimi yakalaması lazım. Teknoloji, tasarım, marka; eşittir refah. Gençleri iyi yetiştireceğiz. Çocuklarımız nitelikli-niteliksiz değil, düzgün okullarda okuyacak. Benim yemin ettiğim gün öğretmenlerin ders anlatması değişecek, mutlu anlatacaklar dersi mutlu."

"Çocuklarımız geleceğe güvenle bakacaklar. Kadınları çalışma hayatının tam merkezine alacağız. Çocuklara her mahallede güvenli kreşler açacağız, anneler gönül rahatlığıyla çocuklarını götürecekler."

'BAŞTA KEK VE ÇAY VAR DEDİ, BEN ELEŞTİRDİKÇE YANINA ÇORBA EKLEDİ'

"Kim ne derse desin. Bazı arkadaşlarımız beğenmediklerini söylediler. Ben diyorum ki uzay, kuantum, nano teknoloji; o diyor, "Bedava kek var". Baştan kek ve çay var dedi, ben eleştirdikçe yanına çorba ekledi. En son Eskişehir'e gitti, Tatar böreği ekledi. Menüyü her gün zenginleştiriyor, yakınlarda da köfte eklemezse ben neyim."

"Erdoğan'a gel bir televizyon kanalına çıkalım, ekonomi tartışalım diyorum. Buradan bir kez daha sesleniyorum, eğer sen çakma usta değilsen, sana söz veriyorum diplomanı sormayacağım. Bir tane yandaş yazar dedi ki, diplomasını FETÖ'cüler çalmış. FETÖ'cüler süper bir açıklama yaptı, çalmaya gittik, bulamadık dediler."

"Sayın Erdoğan, bana çırak diyorsun. Çırak ustayı geçemezse o meslek ölür derler. Sen ustaysan senin istediğin bir kanalda, senin istediğin bir saatte sadece ekonomi konuşmak istiyorum. Yüreğin, bilgin varsa çık karşıma Erdoğan çık. Geçen Bay Muharrem derken, Bay Erdoğan dedi. İnce hastalık zor tabii."

'NİYE SOYUYORSUN MİLLETİ ERDOĞAN?'

"Yarın senin yaptığın Osmangazi Köprüsü'nden geçeceğim Erdoğan, sonra da Demirel'in yaptığı köprüden geçiyorum. Onunki bayramda ücretsiz, seninki niye parayla? Niye soyuyorsun milleti Erdoğan? Çakma kabadayı, sana söylüyorum. Bayramdan sonra döneceğim, Demirel'in yaptığı köprü gidiş-geliş 11 lira, niye seninkinden geçince 114 lira ödüyoruz. Bir gidiş 114, bir de geliş 228 lira."

"Köprüleri yıkacakmış diyor. Yav niye yıkayım yapılmış köprüyü, o hırsızlık zihniyetini yıkacağım ben. Benim dönemimde Erdoğan da emekli cumhurbaşkanı olarak rahat edecek."

"BM uyardı, 2.5 milyon Suriyeli daha gelebilir. 4.5 milyon var. 40 milyar dolar para harcadık 4 milyon Suriyeliye. Bana soruyorlar parayı nereden bulacaksın? Kamu ihale kanununu 180 kere değiştirdiniz, ben değiştirmeyeceğim. Türkiye'nin atıl gücünü devreye sokacağım. OHAL'i 48 saat içinde kaldıracağız, ekonomiyi canlandıracağız."