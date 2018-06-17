İnce: Korkma sen dünya lideri değil misin?

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Tunceli’deki Seyit Rıza Parkı’ndaki mitinginde konuştu.

İnce’nin konuşmasından satır başları şöyle: “Siyaset uzun ince bir yol. Uzun kısmı bitti, şimdi ince kısmındayız. Ben ona diyorum ki ‘bak geçim sıkıntısı var’, ‘milletin tenceresine et girmiyor’, ‘gel bunları konuşalım’ diyorum, ‘istediğin bir TV kanalında cesaretin ve bilgin varsa gel çık’ diyorum. En az 10 yerde tekrarladım. Dün tenezzül etti cevap verdi. Dedi ki ben reyting kazanırmışım. Çocuklara reytingleri kontrol edin dedim. Ben CNN’e çıktım Erdoğan da çıktı. Reytingleri kontrol ettik Erdoğan’ın 14 benim ki 44. Hava durumu bile Erdoğan’dan fazla izlenmiş. Erdoğan’ın reytingi benim 4’te 1’im. Gel benimle televizyona çık da havan olsun biraz. Korkma sen dünya lideri değil misin? Geleceğe yönelik işler yapacağız dedim. Çocuklara dil eğitimini nasıl yapacağız. Resmi dil Türkçe’yi öğreteceğiz. Evinde konuştuğu dili öğreteceğiz. Üçüncüsü uluslarası bir dil öğreteceğiz. Diyor ki ‘Soruyorum din eğitimini nasıl yapacaksın?’ Şöyle yapacağız. Türkiye’de muhafazakar bir kesim var. Diyor ki ben fıkıh, kelam derslerini de istiyorum baş üstüne diyeceğiz. Seçmeli olarak vereceğiz. Başkası da diyor ki ben zorunlu din dersi istemiyorum. Hay hay sana da vermeyeceğiz. Bu iş böyle çözülür.