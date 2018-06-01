İnce: Milletin adayıyım

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran’daki seçimler öncesi ilk yurtdışı ziyaretini Yunanistan’ın Gümülcine ve Bulgaristan’ın Kırcaali şehirlerine yaptı.

Alman Bild gazetesini sorularını cevaplayan İnce, “Kendimi sadece solcuların temsilcisi, adayı gibi hissetmiyorum. Milletimin tümünün adayı olma çabasındayım” dedi. Batı Trakya Türkleriyle bir araya gelen İnce, “Amacımız barış. Ege’nin iki yakası bir araya gelmeden, iki ülkenin iki yakası bir araya gelmez. Türkiye de, Yunanistan da egemen güçlerin, emperyalistlerin uşağı olmamalıdır” diye konuştu.

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