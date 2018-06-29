İnce’nin sözleri provokasyonu önledi

Seçim sonrası Gezi olayları benzeri olayların çıkacağı yönünde söylentilerin olduğunu belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya’ya attığı “Adam kazandı” mesajıyla bir provokasyonun önlendiğini söyledi.

Bakan Özhaseki, “Seçim sonrası kötü bir plan yapılacağı, provokasyonların oluşacağı gezi benzeri olaylar çıkacağı yolundaki söylentiler, Allah’ın bir hikmetidir, Muharrem Bey’in ‘Adam kazandı’ tweeti ile suya düştü ve yenilgi perçinlendi. CHP’ye gelince taşeron parti midir. İnsanların gönlünü almak yerine Ak Partinin oyu düşsün diye başka partilere taşeron şekilde oy vermek ne kadar doğru? İşte görüldü. PKK’nın temsilcilerine çiçek dalı uzatmaları inşallah sadece oy için olmuştur. Bu bile doğru değildir, ama samimiyseler düşünmek lazım. Yerel yönetimlere özerklik lafı yanlıştır. Israrcı olmasınlar. Seçimlere yönelik bir atraksiyon olarak görmek istiyoruz, yoksa bu Türkiye Cumhuriyeti için endişe vericidir. Sonuç olarak bir seçimi geride bıraktık. Bundan sonra 5 yıl vakit var. İnşallah bu seçimde ülkemize seçim hizmet ederiz” diye konuştu. DHA

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