"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

İnce "O generalin apoletlerini sökeceğim"

02 Haziran 2018, Cumartesi 14:57
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim mitingine katılan ve alkışlayan 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'i sert bir dille eleştirdi. İnce, "O generalin apoletlerini sökeceğim" dedi.

​CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bursa mitingi sonrasında Yalova'ya gelerek geceyi baba ocağı Elmalık Köyü'nde geçirdi. İnce sabah ise Nevşehir mitingine katılmak üzere köyden ayrıldı. Kısa bir süreliğine de olsa Yalova'da vatandaşlarla selamlaşmak için aracından inen İnce, esnaflarla ve vatandaşlarla sohbet etti.

Habertürk'ün aktardığına göre, ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'da gerçekleştirdiği seçim mitingine katılan ve konuşmasını alkışlayan 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'e tepki gösterdi.

'TÜRK ORDUSUNUN GENERALİ MİSİN, AK PARTİ'NİN İL BAŞKANI MISIN?'

İnce, "Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir general bir siyasi parti başkanının konuşmasında; o konuşmada vatan demiyor, bayrak demiyor, millet demiyor. O konuşmada beni eleştiriyor. Beni eleştirdiği yerde general Erdoğan'ı alkışlıyor. 30 Ağustos'ta ilk emekli edeceğim general o general. Onun apoletlerini sökeceğim. Türk ordusunun generali misin, AK Parti'nin il başkanı mısın? Herkes haddini bilecek. Herkes kurallara uyacak. Herkes anayasaya yasaya uyacak. Bir general öyle bir şey yapamaz. Yaptırmayacağım. Göreceksiniz, 30 Ağustos'ta onu emekli edeceğiz. Apoletlerini sökeceğim onun" dedi.

'GÖSTER KURTUL KARDEŞİM'

Muharrem İnce, mezun olduğu Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi'ne gelerek, seçmenlere diplomasının fotokopisini dağıttı. İnce, fakülte önünde 1986 yılında mezun olduğu sınıf arkadaşları ve hocalarıyla da toplu fotoğraf çektirdi.

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diploması konusunda da konuşan İnce, "Diplomanın olmaması ayıp bir şey değil. Bu ülkede herkesin üniversite diploması olacak diye bir kural yok. Üniversite diplomasının olmaması ayıp değildir. Şartlar öyledir, okuyamamıştır. Diploma konusunda yalan söylemek ayıptır. Yani diploması var gibi davranmak ayıptır. Yoksa pek çok insanın üniversite diploması yok. Birincisi bu. İkincisi üniversite diplomasını ben istemiyorum, anayasa istiyor. Anayasa diyor ki 4 yıllık üniversite mezunu olamazsan 40 yaşında değilsen cumhurbaşkanı olamazsın. Yani siz şimdi 39 yaşında birini cumhurbaşkanı seçebilir misiniz? Seçemezsiniz. Anayasa 40 yaşını geçecek diyor. 4 yıllık üniversite mezunu olmayan birini de cumhurbaşkanı seçemezsiniz. Onun için birincisi ben istemiyorum, anayasa istiyor. İkincisi devlet çökmüş devlet. YSK, siz kimsiniz oradaki hakimler? Anayasa diyor ki diploma. YSK'nın üyeleri de diplomayı soracak. Sana bir soru sorayım? Doktora gittin ameliyat olacaksın. Sordun doktora nereden mezunsun? 'Cerrahpaşa' dedi. 'Görebilir miyim diplomanı' dedin. Kıvırdı doktor ‘yok' dedi. Ameliyat olur musun? Ameliyat olmazsın. Cumhurbaşkanına da diploma sormak hakkımızdır. Herkesin hakkıdır. Anayasa soruyorsa bunu, yani milletin de sorması lazım. Göster kurtul kardeşim" dedi.

'MELİH YARALI BİR KUŞ'

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in yaptırdığı Cumhurbaşkanlığı seçim anketi konusuna da değinen İnce, "4 Mayıs'ta adaylığım açıklandıktan sonra bir daha Yalova'ya gelemedim. Akşam ilk kez geldim, dün Bursa mitinginden sonra. Melih yaralı bir kuş. Yaralı kuşa vurmam ben. Düşene vurmam, bizim geleneğimiz öyle. Melih zaten zavallı. Belediye başkanlığından olmuş. Şimdi bir de hala yaranma peşinde. Benim muhatabım değil" diye konuştu.

Sputnik Türkiye

Etiketler: Muharrem İnce, Erdoğan, Malatya
Okunma Sayısı: 644
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meral Akşener'den 'kamyon' olayına tepki

    Belki de en gergin kongre: Tarihi seçimin ilk günü sona erdi...

    Gazze’nin 'yardım meleği' gözyaşları ve dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Akşener: Damat Bey tülbentin ne manaya geldiğini bilmiyor musun?

    ABD’de marul salgını alarmı: Ölü sayısı artıyor!

    'Bu İnce'ye dava açın'

    Malezya'da 1MDB yolsuzluk suçlamaları: Eski Başbakanın eşi de ifadeye çağırıldı

    Irak'ın kuzeyinden acı haber!

    Arap Birliği'nden ABD'ye 'veto kınaması'

    Koalisyon güçleri askeri hedefler yerine sivil hedefleri vuruyor

    Demirtaş'ın cezaevindeki seçim konuşması TRT'den yayınlanacak

    İran güçleri Suriye'nin güneyinden çekilecek

    Esed ve terör örgütü YPG arasında petrol takası anlaşması

    Bediüzzaman'ın tefekkür yeri Faraşin Yaylası'na huzur hakim

    Hulusi Akar, Amerikalı mevkidaşıyla telefonda Suriye’yi görüştü

    Oy pusulalarını PTT taşıyacak

    Yemen'de Husilerle çatışan 19 asker öldü

    İsveç'ten yola çıkan "Gazze'ye Özgürlük Filosu" Holanda'da

    25 Türk Bankası 'negatif izlemeye' alındı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    ANAP’tan AKP’ye
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kaliteli kazık
    Genel

    Nefret söylemi kaybettiriyor
    Süleyman KÖSMENE

    Peygamberimizin (asm) teravih namazı kılması
    Cevher İLHAN

    İktidarın “cek-cak”larla dolu vaadleri
    Genel

    Terör bittiyse OHAL niye var?
    Ahmet BATTAL

    Eeey Avrupa! Sizin yel değirmeni kaç kanatlı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kübra ÜNÜVAR

    İnce düşüncenin simgesi: Şehzade Camii
    Mehmet ÇETİN

    Kuyumcunun zekât hesapları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.