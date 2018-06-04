İnce "Ordu siyasete girmemeli"

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, bir televizyon kanalında katıldığı programda soruları cevapladı. Programda, Erdoğan'ı alkışlayan generale de değinen İnce: "Ben sayın generalin iftara katılmasında hiçbir sakınca görmüyorum. İftara katılabilir. Ama beni eleştirirken alkışlayamaz. Erdoğan orada vatan demiyor. Bayrak demiyor. Beni eleştiriyor. Balkanları hatırlayın. Balkanlarda ordu siyasete karıştığı için kaybettik." dedi.

İnce'nin öne çıkan mesajları şöyle:

Kars'ta bir miting yaptık bugün. Orada hayvancılıkla ilgili önerilerimizi anlattık. Hayvancılarımızın çobanlarımızın sigorta primlerini devlet ödeyecek. Yoksa Arjantin'den Uruguay'dan hayvan alırız.

Karslı kardeşlerime de Vanlı kardeşlerime de çok teşekkür ediyorum. Yarın Ankara ve Aydın'a geçeceğiz.

Millet İttifakı'nın kaç vekil çıkaracağı sorusu üzerine İnce; "Millet İttifakı'nın 340 civarında vekil çıkaracağına inanıyorum." dedi. Konuşmasında apolat polemiğine de değinen Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce şunları söyledi: "Ben sayın generalin iftara katılmasında hiçbir sakınca görmüyorum. İftara katılabilir. Ama beni eleştirirken alkışlayamaz. Erdoğan orada vatan demiyor. Bayrak demiyor. Beni eleştiriyor. Balkanları hatırlayın. Balkanlarda ordu siyasete karıştığı için kaybettik."

Programda Süleyman Soylu'nun sözlerinin hatırlatılması üzerine İnce Gülen üzerinden iktidara yüklendi: "Bafra'da sayın Erdoğan'a ne söylediğine bakarsanız, Soylu'nun ne kalitede bir adam olduğunu görürsünüz. Benim ne PKK ile ne FETÖ ile işim olur. Benim geçmişim belli. FETÖ'cü arıyorlarsa Bekir Bozdağ'a baksınlar. "

İmam Hatip liseleri

"Şu anda 1.5 milyon imam hatipli çocuğumuz üzerinde çalışma yaptırıyorum. Bu çocuklarımız işsiz. İmam hatipliler de bu milletin evladıdır. İş artık o kadar terbiye sınırını aştı ki. Oğlumun düğününde zeybek oynamışım. Bunu alıp camiye montajlamışlar. Ben bunlara acıyorum."

"Yargıya güvenmiyorum"

Akşam büyükelçilere de onu söyledim. Amerika ya da başka kişiler yargımıza laf ediyor. Hadi onları bırakalım. Siz yargımıza güveniyor musunuz? Ben güvenmiyorum. Cumhurbaşkanı içeri girdiğinde ayağa kalkan yargıçlar adalet dağıtamaz. Yargının tarafsız bağımsız olduğuna inandırabilirsek iade kolaylaşır. Böyle bir yargı sisteminin olduğu yere kimse iade etmez.

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