CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Milletin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayan İnce, bayramın bütün dünyaya barış ve huzur getirmesini temenni etti.

Bayramların hoşgörünün, sevginin ve kardeşliğin pekiştiği ortak değerler olduğunu vurgulayan İnce, şunları kaydetti:

"Ülkemizin yeni bir döneme ve yeni bir başlangıca hazırlık yaptığı bugünlerde yaşadığımız coşku, bayram sevincimizi daha da güçlendirmektedir. Milletimizin yıllardır özlemini çektiği huzur dolu bayramları yeniden yaşanır hale getirme iddiasının heyecanı içindeyiz. Aynı özlemin millet tarafından paylaşılıp, beklendiğini meydanlarda gördük.

Bayramlar bir arada yaşama duygusunun pekiştiği ve bağışlama ikliminin geliştiği dönemlerdir. Tarih boyunca bir arada yaşayan milletimiz, gelecekte de bu beraberliğini devam ettirecektir. Hedefimiz, bugün birbirine kırgın hale getirilmiş ve kutuplaştırılmış olan insanlarımızın özünde mevcut olan kardeşlik duygularını tekrar canlandıracak ortamı yeniden oluşturmaktır.

Çeşitliliğimiz zenginliğimizdir. Özlemimiz, insanlarımız arasında hiçbir ayırımın olmadığı, herkesin kendini özgür hissettiği bir Türkiye'dir. Hiçbir kesimin hayat tarzından endişe duymadığı ve geleceğe umutla baktığı bir Türkiye'dir. İnsanların barış içerisinde yaşadığı, birbirine sevgi ve güvenle baktığı bir Türkiye'dir. Geçmişle hesaplaşmaya ayıracak enerjimiz, kaybedecek vaktimiz yoktur. Yönümüz geleceğe dönüktür. Bütün gücümüzü daha müreffeh bir toplum ve daha güçlü bir Türkiye için harcayacağız."

Cumhurbaşkanı adayı İnce, milletin Ramazan Bayramı'nı huzur ve sağlık içerisinde geçirmesi temennisinde bulundu.