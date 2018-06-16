İnce Üsküdar'dan Erdoğan'a seslendi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, "Türkiye'yi barıştıracağız. Sorunları çözeceğiz, ekonomik olarak büyüyeceğiz ve adil bölüşeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Üsküdar'da düzenlenen mitingde halka seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'nin her yerinden seslendiğini, şimdi de evinin dibinden seslendiğini ifade eden İnce, Erdoğan ile televizyonda karşılıklı ekonomi tartışmak isteğini yineledi.

İnce, yine 4 adayın hesabına 500'er lira yatırdığını belirterek, amacının milleti barıştırmak ve uzlaştırmak olduğunu ifade etti.

Muharrem İnce, 55 milyar dolar cari açık, 250 milyar dolar ithalat olduğunu dile getirerek, gençlerin yüzde 20'sinin işsiz, mutfaktaki enflasyonun da yüzde 30 olduğunu söyledi.

İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meydanlarda "Bunların kafası basmaz" dediğini aktararak, "Erdoğan, senin kafan çok basıyordu da ilkokul mezunu FETÖ seni nasıl kandırdı o zaman? Her yerde Bay Muharrem, diyordu. Yalova'da Bay Muharrem diyeceği yerde, Bay Erdoğan dedi. Ama Bay Erdoğan yetmez. 24 Haziran'da bay bay Erdoğan." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığında mülakatın kaldırılacağını, emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözeceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bedelli askerlik. Bedelli askerlik hiç içime sinmiyor, ama toplumun da bir gerçeği. Bir şartla kabul ederim. Bir, son kez çıkabilir, bir daha kimse istemeyecek. İki, toplanacak paraların üçte birini er olarak askere gidenlere vereceğiz. Üçte birini şehit ve gazi yakınlarına vereceğiz. Diğer üçte birini de savunma sanayisine vereceğiz. Böyle olursa kabul ederim ve son kez."

"Passoligi kaldıracağız"

Cumhurbaşkanı olduğunda passoligi hemen kaldıracağını belirten İnce, "Kimseyi fişlemek gibi bir derdimiz yok." dedi.

Maltepe'de 23 Haziran'da düzenlenecek mitinge vatandaşların spor takımlarının formalarıyla gelmelerini isteyen İnce, "Kardeşliğe oradan başlayacağız, tamam mı? Bunu başarabiliriz, yapacağız. Kimsenin kuşkusu olmasın. Türkiye'yi barıştıracağız. Sorunları çözeceğiz, ekonomik olarak büyüyeceğiz ve adil bölüşeceğiz." dedi.