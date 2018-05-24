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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

İnce: Yanınızdaki danışmanlarınızı derhal uzaklaştırın

24 Mayıs 2018, Perşembe 10:37
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Amacım Türkiye'yi birleştirmek, kavgadan uzaklaştırmak, insanları bir potada eritebilmek, 81 milyonu diri tutup Avrupa'ya, Amerika'ya, Rusya'ya kafa tutabilmek." dedi.

İnce, Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde, 81 milyonun 24 Haziran'a kilitlendiğini söyledi.

Bu memleketin barışmaya, kucaklaşmaya ihtiyacı olduğunu vurgulayan İnce, "Bütün adayları ziyaret ettim. Hepsine başarılar diledim. Bugün de gittim bankaya, Sayın Erdoğan'a, Sayın Akşener'e, Sayın Demirtaş'a, Sayın Karamollaoğlu'na, Sayın Perinçek'e 500'er lira para yatırdım. Onların tabii ki 500 liraya ihtiyacı yok. Amacım Türkiye'yi birleştirmek, kavgadan uzaklaştırmak, insanları bir potada eritebilmek, 81 milyonu diri tutup Avrupa'ya, Amerika'ya, Rusya'ya kafa tutabilmek." diye konuştu.

İnce, ekonominin kötüye gittiğini savunarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu.

Muharrem İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önce yanınızdaki danışmanlarınızı, size ekonomik verileri yanlış anlatanları derhal uzaklaştırın. Merkez Bankasının para politikasını bağımsız bir şekilde uygulamasına müdahale etmeyiniz, acil olmayan kamu yatırımlarının şimdilik erteleneceğini ve kamu mali disiplininin öncelikli olduğunu piyasalara duyurunuz. Şu andaki piyasalardaki dedikoduları, söylentileri bertaraf etmelisiniz. Kambiyo kontrolü ve yabancı para cinsinden varlıkların Türk lirasına dünüştürüleceği gibi çağ dışı uygulamaların hiçbir biçimde gündemde olmadığını kamuoyuyla paylaşınız. Bu tavsiyeleri dikkate alırsanız piyasadaki finansal istikrara katkı sağladığınızı hep birlikte görürüz."

Vatandaşa tedirgin olmamamaları gerektiğini ve bu aksaklıkları 24 Haziran'dan sonra düzelteceklerini ifade eden İnce, ekonomik aklın devreye gireceğini, Merkez Bankasının para politikasını bağımsız uygulayacağını, yatırım güvenliğinin sağlanacağını belirtti.

İnce, atacakları adımlarla bir hafta içinde bu karanlık tablonun giderileceğini kaydederek, "Döviz ve faiz kontrol altına alınacaktır. Bunu bir uyarı olarak milletin önünde yapıyorum. Bakın devlet yönetimi incelik ister, kamuoyu önünde açıklamalarla olmaz bu. Yeni dönemde, 24 Haziran'dan sonra sloganımız şu olacak, 'İnce eleyip sık dokuyacağız.' Yani hep birlikte bu kötü gidişata dur deyip bir ince ayar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Sivas'ta 30 yıl önce 15 milletvekili olduğuna, Cumhuriyet kurulduğunda Sivas'ın ekonomik olarak Türkiye'nin 8. büyük kenti konumunda bulunduğuna dikkati çeken İnce, Sivas'ın bugün 42. sırada yer aldığını söyledi.

İnce, üniversite öğrencilerine yönelik projeleri olduğunu bildirerek, her yıl 10 bin öğrenciyi yurt dışına eğitim için göndereceklerini aktardı.

Türkiye'de bilgisayar mühendisi sayısını en kısa sürede 100 bine çıkaracaklarına değinen İnce, "Eğer Tayyip Erdoğan'ın peşine düşerseniz, o gelir meydanlara, 'tezek, pislik, çöplük' der. Muharrem İnce'nin peşine düşerseniz 'gelecek, kuantum, uzay madenciliği' der. Sizi dünyaya hazırlayacağız, Japonların, İngilizlerin önüne geçireceğiz, öyle eğiteceğiz sizi. Bunu başaracağız." dedi.

AA

Etiketler: muharrem ince, seçim
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