İnce: Yüksek yargıçlar Cumhurbaşkanı gelince ayağa kalkıyorsa onlar adalet dağıtamaz

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap eden İnce, büyüme rakamlarının açıklandığını anımsatarak, ortada hormonlu bir büyüme olduğunu savundu.

İnce, 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağını ifade ederek, hiç kimseyi ayırt etmeden, 81 milyonu uzlaştırmak, barıştırmak için, aynı çatı altında toplamak için uğraştığını söyledi.

İnsanlara yalan söylemediğini belirten İnce, "Diyarbakır'da ne söylüyorsam, Edirne'de onu konuşuyorum. Dün Diyarbakır'daydım. Erdoğan diyor ki 'İnce'nin mitingine HDP'liler de gitmiş'. Erdoğan benim mitingimde AK Partili kardeşlerim de vardı. Kimseyi ayırmıyorum, kimseyi dışlamıyorum. Bu ülkeyi ekonomik olarak büyüteceğiz, büyümeyi de adil olarak bölüşeceğiz. Herkesi kucaklayacağız." diye konuştu.

İnce, dünyanın büyük bir değişim yaşadığına dikkati çekerek, 10 yıl sonra internet gözlüklerinin olacağını, sürücüsüz arabaların piyasaya çıkacağını, herkesin gen haritasının çıkarılacağını, robotların insanların teknolojik çocukları olacağını, uzay turizminin geleceğini anlattı.

"Türkiye'yi saygın bir hukuk devleti yapacağız"

Danıştay üyesinin kendisi hakkında twit attığına değinen İnce, şöyle devam etti:

"Size söz veriyorum, Allah'ın izniyle cumhurbaşkanı seçildiğimizde hiçbir hakim, savcı benim rakiplerime laf söyleyemeyecek, onlar işini yapacak. Ben Yargıtay salonuna girdiğimde yargıçlar ayağa kalkmayacak. Yüksek yargıçlar cumhurbaşkanı gelince ayağa kalkıyorsa onlar adalet dağıtamaz. Benim cumhurbaşkanlığımda gerekirse yargıçlar beni de yargılayacak. Türkiye'yi saygın bir hukuk devleti yapacağız. Önce benim insanım inanacak buna, sonra dünya inanacak."

"Tünelin ucunda ışık göründü." diyen İnce, şunları kaydetti:

"Yakıt bitmesin, biraz daha ateşleyin. Mitingden sonra bankaya uğrayın, 5 lira, 10 lira fark etmez. Sonra hesabı açıklayacağız. Gönlünden kopan vatandaşın parasıyla yapıyorum bu kampanyayı. Bir beyaz Türk var, bir de zenci var. Bir saraylı var, bir de milletin evladı var. Erdoğan'ın hiçbir şeyi yerli değil. Sarayın bahçesine hurma ağacı getirmiş, organik tarım her şey var. Size GDO'lu yiyecekler, onlara organik yiyecek."

Kayseri'de yol boyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişlerinde "Vakit Türkiye vakti" yazdığını aktaran İnce, "Erdoğan ne zaman efelense ekonomik bir kayba uğradık. 'Ey Rusya' dedi, turistler gelmedi. 'Ey Hollanda' dedi Petrol Ofisini sattı. Almanya'ya yenilenebilir enerji ihalesini verdi. Uluslararası arenada çakma bir kabadayı. Afişlere 'Vakit Türkiye vakti' yazmışlar, ona bir slogan buldum, 'Vakit jübile vakti." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara seçim gününe kadar üç kişiyi ikna etmeleri ve sandıklara sahip çıkmaları çağrısında bulunan İnce, kendisinin de oy kullandıktan sonra Ankara'da Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) gideceğini sözlerine ekledi.