İngiltere'de sürpriz sonuç: May çoğunluğu kaybetti

Erken genel seçime giden Birleşik Krallık'ta, Muhafazakar Parti parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti. Ufukta koalisyon hükümeti var...

Erken genel seçimlerin yapıldığı Birleşik Krallık'ta hiçbir parti parlamentoda çoğunluğu elde edemedi. 650 sandalyeli parlamentoda daha önce 331 sandalyeyi elinde bulunduran ve tek başına iktidarda bulunan Theresa May'in liderliğindeki Muhafazakar Parti, 314 sandalyede kalarak parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti. Seçimlerin kazananı ise parlamentodaki sandalye sayısını 31 arttırarak 261 sandalye kazanan Jeremy Corbyn'in İşçi Partisi oldu. Kesin olmayan sonuçlara göre yeni meclis dağılımında Liberal Demokratlar 12, 19 sandalye kaybeden İskoçya Ulusal Partisi 35, Demokratik Birlik Partisi 10 ve Yeşiller 1 sandalyeye sahip olacak.

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