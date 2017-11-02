İnönü ailesinden Külünk'e 'hakaret' davası

CHP'li Ayşe Gülsün Bilgehan, dedesi İsmet İnönü hakkında çeşitli iddialarda bulunan AKP'li Metin Külünk'e 'millete hakaret' davası açıyor.

CHP Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan, dedesi İsmet İnönü hakkında çeşitli iddialarda bulunan AKP Milletvekili Metin Külünk'ün açıklamalarını eleştirerek "Bu deli saçması suçlamalara sessiz kalmayacağız. İnönü aliesi olarak bu haddini bilmez milletvekiline 'millete hakaret davası' açıyoruz" dedi.

İsmet İnönü'nün torunu olan CHP Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan ve CHP Milletvekilleri TBMM'de basın toplantısı düzenledi. AK Parti İStanbul Milletvekili Metin külünk'ün İsmet İnönü'ye ilişkin iddiları karşısında 'millete hakaret' davası açtıklarını kaydeden Ayşe Gülsün Bilgehan şunları söyledi: "Sonunda 44 yıl önce aramızndan ayrılan İnönü' yü FETÖ'cü de yaptılar. Kurtuluş Savaşı kahramanı İnönü'yü asker kaçağı ilan etmişlerdi önce, yakınlarda cumhuryietin kurucularına 'iki ayyaş' dediler. AKP milletvekilerinden biri daha da ileri giderek Atatürk'ün zehirlendiğini önü sürerek İnönü'yü İsmet Paşayı hedef gösteriyor. Bu deli saçması suçlamalara sessiz kalmayacağız. İnönü aliesi olarak bu haddini bilmez milletvekiline 'millete hakaret davası' açıyoruz. Biz de haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Cumhuriyet kahramanlarını kendi küçük kavgalarınızın dışında tutun. Size oy verenleri de incitiyorsunuz. Cumhuruyiet Bayramını kutlayıp ertesi gün Cumhuriyeti kuranlara saldırıyorsunuz. Kimi kandırıyorsunuz? "