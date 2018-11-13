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13 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

İnsanlar geçinemiyor

13 Kasım 2018, Salı 17:56
“Türkiye bir ekonomik kriz yaşıyor” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İnsanlar geçinemiyor, ameliyatlar durdu, ilÂç yok piyasada” dedi.

Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “100 günlük icraat programını Sayın Erdoğan açıkladı. 100 gün doldu, ne oldu?” diye sordu.

Kılıçdaroğlu, 1000 liranın altında emekli maaşı olmaması için hazırladıkları kanun teklifini Meclis’e sunacaklarını söyledi. Türkiye bir ekonomik kriz yaşadığını söyleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Ameliyatlar durdu, ilâç yok piyasada. Ne adım atarsanız para ödüyorsunuz ama hiçbir Suriyeli bunu ödemiyor. 35 milyar dolar harcadık diyorlar Suriyelilere, yalan. Onlar da sefalet içerisinde yaşıyor” diye konuştu. 

Tarım Bakanı da enteresan bir bakan

Türkiye bir ekonomik kriz yaşıyor. Ameliyatlar durdu, ilâç yok piyasada. Doktorlar eldiven alacak, eldiven yok. Hasta yakınına eldiven al diyorlar. Valilikler genelge yayınlıyor, hasta sevk etmeyin diye. Piyasada 175 ilâç yok. Ameliyatlar durmuş vaziyette. Bunların dışında hastaneye başvurduğunuzda 14 ayrı ödeme alınıyor. Tarım Bakanı da enteresan bir bakan. Tavuk, balık yersek kendimize yeteriz diyor. Fransız Devrimi’nde ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler diyorlar ya. Bunun dünyadan haberi yok.

Saray’ın bundan haberi var mı?

Türkiye’nin gerçeğini öğren. İnsanlar geçinemiyorlar, böbreklerini satmaya başladılar. 2 çocuk babası, 29 yaşındaki biri şöyle anlatıyor: İki yıl boyunca iş aradım bulamadım, maddî sıkıntılarım günden güne arttı. Çalıştığım yerlerde de işten çıkarıldım. Çocuklarım ekmek yiyemedikten sonra böbreğimi satacak duruma geldim. Saray’ın bundan haberi var mı, damadın bundan haberi var mı? Her 10 vatandaştan 7’si Türkiye’de kriz var diyor, demeyenler Saray ve çevresi. Dövizle ihale alanlar için kriz yok, vatandaş ise her kuruşun hesabını yapıyor.

 

100 gün doldu, ne oldu? 

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle; Sayın Erdoğan 3 Ağustos’ta 100 günlük icraat raporunu açıkladı. 100 gün doldu, ne oldu? Birincisi şu: 100 günlük programının açılışında, ‘Yastık altından gelin, dövizlerinizi çıkarın; dolar ve avrolarınızı çıkarın. Yerli ve millî direnişinizi ortaya koyun’ dediler. Kimi vatandaşlarımız sahte dolar, 1 dolar alıp meydanlarda yaktı, havuz medyasında ve televizyonlarında yayınlandı. 100 günün sonunda bankalarda döviz hesabı arttı, yerliler azaldı. Çünkü bizim insanımız zeki, tasarrufunu saklamak ister. Sana bakıyor, bu lüks şatafat için mi para vereceğim diyor; çoluğunun çocuğunun hakkını düşünüyor.

Etiketler: kılıçdaroğlu
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