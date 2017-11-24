İptal edilen konferans ile ilgili Davutoğlu'ndan açıklama

Eski Başbakan ve AKP Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Marmara Üniversitesi'nde 27 Kasım tarihinde yapılacağı açıklanan programın iptal edilmesiyle ilgili olarak, "Benimle öğrenciler ve gençler arasına kimse giremez, kimse bariyer koyamaz dedi.

Şehir Üniversitesi'nde geçen yıl 90 yaşında vefat eden akademisyen Şerif Mardin anısına düzenlenen sempozyuma katılan Eski Başbakan ve AKP Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, sempozyum çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Marmara Üniversitesi'nde 27 Kasım tarihinde yapılacağı açıklanan programın iptal edilmesiyle ilgili soruya Davutoğlu, "Her şeyden önce bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Meslektaşlarım olarak bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Bugün burada benim de hocam olan rahmetli Şerif Mardin üzerine biraz önce bir konuşma yaptım. Öğretmenler Günü'nde Şerif Mardin hocamızı da rahmetle anıyorum. Beni tanıyanlar bilir, doğal yaklaşım içinde her zaman vurguladığım bir husustur. Benimle öğrenciler ve gençler arasına kimse giremez, kimse bariyer koyamaz. Çünkü hoca-talebe ilişkisi ve hoca-gençlik ilişkisi, bu anlamda öğretmenlerle gençler arasındaki ilişki, bir makam ilişkisi bir unvan ilişkisi, bir statü ilişkisi değil bir yürek ve ruh ilişkisidir. Ne olursa olsun kimse bizimle gençler arasına giremez yanıtını verdi. DHA

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