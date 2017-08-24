Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erbil’de düzenlediği basın toplantısında, bölgenin huzurunu ve barışını istediklerini belirterek, “Irak’ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Kürt bölgesel yönetiminin haklarını ve Kürt kardeşlerimizin haklarını her zaman net bir şekilde savunuyoruz” dedi.

Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Başkanı Mesud Barzani ile görüşmesinin ardından Erbil’deki Divan Hotel’de basına açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Irak Başbakanı Haydar el İbadi ve Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ile çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve Erbil’de Barzani ile IŞİD’e karşı operasyon, PKK ve aynı zamanda gündemde olan referandumu konuştuklarını söyledi. Türkiye’nin referandum konusundaki düşüncelerini Barzani’ye net biçimde ilettiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, “Biz bu bölgenin huzurunu ve barışını istiyoruz. Irak’ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Kürt bölgesel yönetiminin haklarını ve Kürt kardeşlerimizin haklarını her zaman net bir şekilde savunuyoruz” ifadesini kullandı. AA

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