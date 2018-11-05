İran'dan BM'ye mektup: ABD'den hesap sorun

BM Genel Sekreteri Antinio Guterres'e mektup göndererek nükleer anlaşma uyarınca yaptırımların kaldırılmasının aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı olduğunu hatırlatan İran, BM'den ABD'ye hesap sormasını talep etti.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi Gulamali Hoşru, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ilettiği mektupta, Washington'ın yaptırımları yeniden yürürlüğe koymasının BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına karşı gelmek anlamına geldiğini, bu yüzden BM'nin ABD yönetimine hesap sorması gerektiğini belirtti. Mektupta "ABD'nin sorumsuz davranışları, uluslararası toplumun kollektif karşılık vermesini gerekli kılmaktır. Böylelikle hukukun üstünlüğü korunur, diplomasiye zarar verilmesi önlenir ve çok taraflılık korunabilir" denilerek ABD yönetiminin sorumlu tutulması istendi. Sputnik Türkiye

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