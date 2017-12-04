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‘İranlı kaçakçı alayınızı ele verirse yandaş hâkim de bulamazsınız’

04 Aralık 2017, Pazartesi 17:42
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 14 Haziran 2016’da yaptığı konuşmanın videosu sosyal medyanın en çok paylaşılan videoları arasında yerini aldı.

Bahçeli’nin o tarihte hükümete yaptığı ‘dost nasihati’ oldukça manidar bulundu. Bahçeli’nin söz konusu videodaki cümleleri ise şöyle; “Sayın Cumhurbaşkanı ve AKP’nin değerli bakan ve yöneticilerini uyarıyorum. Dost nasihati veriyorum. Ne olur ne olmaz, gelin şu sıralar ABD’ye pek gitmeyin, oralarda pek görülmeyin. Hele bir sular durulsun. Hele bir ortalık yatışsın. Yeni Başkan seçilinceye kadar başınızı gömdüğünüz kumdan çıkarmayınız. Sık sık ABD’ye giderseniz, sık sık ABD’ye giderseniz karşınıza neyin çıkacağı, kimin ne yapacağı belli olmaz, Alimallah İranlı kaçakçı alayınızı ele verirse okyanus ötesinde yandaş hâkim ve savcı da bulamazsınız. Büyük bir skandalın faili olmaktan kurtulamazsınız. Şansınızı fazla zorlamayın tehlikeli sularda kulaç atmayın. 17-25 Aralık dumanının ta Okyanus ötesinde tütmüştür.” Haber Merkezi 

Etiketler: bahçeli
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  • Demokrat

    4.12.2017 17:46:13

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