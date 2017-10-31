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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

İsim vermeden İyi Parti'ye yüklendi

31 Ekim 2017, Salı 10:55
MHP Lideri Devlet Bahçeli, yeni kurulan İyi Parti'ye isim vermeden yüklendi: "Sonu siyasi mezarlıktır..."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin haftalık olağan grup toplantısında milletvekillerine sesleniyor.

Bahçeli konuşmasında, isim vermeden Meral Akşener'in kurduğu İyi Parti'ye yönelik değerlendirmede bulundu.

Bahçeli şunları söyledi:

"Geçmişte yaşanan her şey geride kalsa da unutulmamıştır... Dün dündür anlayışı milliyetçi ülkücü hareket için geçerli değildir... Ancak bu durum geçmişten kopmak, geçmişe yüz çevirmek şeklinde yorumlanmamalıdır. Hedefle ileriye doğrudur ve böyle de olmak zorundadır. Geçmişin sağlıklı değerlendirmesi de yapılmalıdır... Geçmişe takılıp kalmak ne kadar yanlışsa, geçmişten ders çıkarmamak da o derece hatalıdır...

Türkiye varlık ve birlik mücadelesi sürdürmektedir. Ülkemizin karşısına her fırsatta engel çıkarılmıştır. Fitne ve fenalık yarışına girenler her devirde boy göstermişlerdir... 7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri süreçlerinde yaşananlar ortadadır... Özellikle MHP üzerinde korkunç ve asla unutulmayacak oyunlar tezgahlanmıştır. Senaristler bellidir, senaryo ise ihanetin kara kalemiyle yazılmıştır...

7 Haziran’dan hemen sonra şer bir plan devreye alınmıştı. Milli iradenin ne dediğini duyan yoktu... Blok siyasetine umut bağlayanlar, iktidar uğruna ilkelerimizden ayrılmamızı bekliyorlardı. Bizim samimi tututumumuz sürekli yok sayıldı... Pensilvanya’dan sufle alan, Türk düşmanlarıyla yatıp kalkan çıkar grupları, ülkemizi ölümü gösterip sıtmaya razı etmek için sıra almışlardı...

Türkiye sinsi bir siyasi tasarımın pençesine düşmüştü. Demokrasi, özgürlük ve istikrar masallarıyla gözler boyanmaya çalışılmıştı... Her zaman olduğu gibi doğru söyledik, inandıklarımızı konuştuk; tutarlı davrandık... Türkiyemizin hükümetsiz kalmaması için elimizden geleni yaptık ama muhataplarımız başka havadaydı. 7 Haziran sonrası bir koalisyon hümeti kurulamamıştır.

Başbakanlık önerdiler, ‘milletin vermediğini siz nasıl veriyorsunuz’ dedik. Hükümetten kaçmışız, bilmiyolar ki kaçmak bizim kitabımızda yoktur... En çok oy alan partiler hükümet kursun dedik, ‘aklını kendine sakla’ dediler.

Her rüzgara yelken açsaydık, her çağrıya gözü kapalı uysaydık bugüne kadar nasıl ayakta kalacaktık. Eleştirenler çok olsun, karalar mı bağlayalım? Haktan hakikatten ödün mü verelim. Ardında 100 itin havlamadığı bozkurta bozkurt demek mümkün müdür? Mümkün değilse o zaman işimize bakacağız, yolumuza devam edeceğiz. 

1 Kasım akşamından itibaren dedikoduya başladılar. Aslında hedef Türkiye ve Tür milletiydi. MHP'yi içten içe çürütmek için aldıkları talimatlara harfiyen uydular. Türkiye karşıtlarından el aldılar ama bunu inkar ettiler... İmza toplayıp tarladan çıktılar... 7 Haziran'dan beri bugüne gelen Türkiye ve MHP hazımsızlığı kendisine tutunacağı çürük bir ip bulmuştu... Sonu siyasi mezarlıktır. MHP diye bir parti yok diyecek kadar cüretkarlık gösterenlere, parti değiştirirken dillerini ayarını da kaçırmaları yetmeyecektir. Türk milleti olup biten her şeyi bilmektedir. 6 olur 7 olur fakat hep Allah'ın dediği olur..."

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