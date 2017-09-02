İslâm dünyasının sessiz kalması dramdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, “Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgemizdeki gelişmeler karşısındaki mücadelemizi sahada yer alarak ve siyasî, diplomatik duruşumuzla sürdürmek zorundayız” dedi.

Arakan’daki katliâma değinen Erdoğan, “Arakan gibi mesafe olarak bize uzak gözükse de aslında benzer bir senaryonun tatbik edilmeye çalışıldığı coğrafyalarda da mücadelemizi sürdüreceğiz. 3 gündür Arakan ile ilgili olarak devlet başkanlarını, BM Genel Sekreteri’ni aradım. Bir duyarlılık istiyorum. Katliâm ve baskılarla Arakan Müslümanlarının geçmişi Myanmar’dan silinmeye çalışılıyor. Hayatlarını kurtarmak için çaldıkları tüm kapılar yüzlerine kapanan Arakanlıların radikal terör örgütlerine yönelmelerinin adeta teşvik edilmesi ise üzerinde ayrıca düşünülmesi gereken bir durum. Kadim İslâm medeniyeti yok edilmeye çalışılıyor. İnşallah bu kanlı oyun Arakan’da bozulacaktır. Orada bir soykırım var. Sessiz duruyorlar. Sadece Arakan Müslümanları değil diğer etnik, dinî gruplar da ciddî baskı altında. Demokrasi maskesi altında yürütülen bu soykırıma göz yumanlar katliâma ortaktır. Dünya medyası da yaşanan katliâmın ortağıdır. İslâm dünyasının da sessiz kalması ayrı bir dramdır. Türkiye olarak bu konudaki hassasiyetimizi dile getiriyor, bölgede insanî yardım faaliyeti yürütüyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.