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İslam: Mansur Yavaş'a şimdiden başarılar diliyorum

07 Aralık 2018, Cuma 14:14
Cihangir İslam, yerel seçimlerle alakalı olarak "Bizim partimizin aldığı karar seçime tek başımıza girmek; ama gerekli yerlerde dirsek temasına tabii ki gidilebilir." dedi.

Saadet Partisi (SP) İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, CHP ve İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Mansur Yavaş olması durumunda partisinin tutumunun ilerleyen günlerde belli olacağını belirtti. İslam, "Sayın Mansur Yavaş hepimizin bildiği, kıl payı seçimi kaybetmiş birisi. Çok kaliteli ve iddialı bir aday. Şimdiden ben kendisine başarılar diliyorum" dedi.

'GEREKLİ YERLERDE DİRSEK TEMASINA TABİ Kİ GİDİLEBİLİR'

Seçimde ittifak konusuna da değinen İslam, "Bizim partimizin aldığı karar, seçime bağımsız olarak girmek, tek başımıza girmek; ama gerekli yerlerde dirsek temasına tabii ki gidilebilir. Böyle de bir açık kapı var. Ancak burada herhangi bir işbirliği, SP'nin adaylarının özellikle desteklenmesi ile gündeme gelir. Ama zaten halk arasında da tabanda birleşme, tabanda bir adaya doğru yöneliş, mahalli idareler seçimlerde yaşadığımız bir olaydır" diye konuştu.

'SEÇMEN KENDİ SENTEZİNİ YAPAR'

Muhalefetin sandıkta yapacağı herhangi bir dirsek temasında, özellikle 3 büyük belediyeyi alabileceğini söyleyen İslam, ''Bu konuda tabanda birleşmeler zaten olacaktır. Ama söylediğim gibi, SP'nin seçmeninin tavrı mahalli idare seçimlerinde son derece farklı olabilir. Genel seçimlerle bu seçimleri mukayese etmek bizi belli bir hataya düşürebilir. O yüzden biz kendi adaylarımızla ve güçlü adaylarla seçime girmeyi ön planda tutuyoruz. Ama seçmen zaman zaman sandıklarda kendi sentezini yapar ve mahalli idareler seçimlerinde ayrı, başkanlık seçimlerinde ayrı oy kullanabilir'' dedi.

'YAVAŞ'A ŞİMDİDEN BAŞARILAR DİLİYORUM'

CHP ve İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Mansur Yavaş olması durumunda SP'nin buna nasıl bakacağını da değerlendiren İslam, "Bize başvurular şu anda inceleniyor. O yüzden bir söz söylememem yakışık almaz. Sayın Mansur Yavaş hepimizin bildiği, kıl payı seçimi kaybetmiş birisi. Çok kaliteli ve iddialı bir aday. Şimdiden ben kendisine başarılar diliyorum. Ama SP'nin nihai tutumu da önümüzdeki günlerde belli olacaktır'' şeklinde konuştu.

'AK PARTİ MHP'YE MECBURDUR'

MHP'nin yerel seçimde AKP adaylarını İstanbul, Ankara ve İzmir'de destekleme kararına da değinen İslam, şöyle konuştu:

"AK Parti 24 Haziran seçimlerinden itibaren Meclis'te çoğunluğunu kaybetmiş bir partidir. AK Parti ve MHP, ikilisini düşündüğümüzde her ne kadar onların hayalleri 400 milletvekili üzerinde olsa da anayasa hazırlayıp, halk oylamasına dahi götüremeyecek bir sayıdalar. Yani AK Parti yasama konusunda, kanun çıkarma konusunda MHP'ye mecburdur. AK Parti ve MHP anayasa değişikliği konusunda muhalefete mecburdur. AK Parti bugün yüzde 42 oy alan, salt çoğunluğu sağlayamayan, bir anlamda protez yardımıyla iktidarda kalabilen bir partidir."

'BİZ MUHALEFET OLARAK BİR ARADA DAVRANIYORUZ'

İslam, AKP ve MHP'nin özellikle istemediği iki konu olduğunu ifade ederek, "Biri FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkartılması, diğeri de emeklilikte yaşa takılanlar konusudur. Biz muhalefet olarak bir arada davranıyoruz ve vatandaşın lehinde bir karar çıkmasını istiyoruz; ancak bu yine reddedildi. FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkartılmasıyla ilgili olarak en azından bir komisyon kurulmasını istedik. Ancak iktidarın ısrarla bu ikisinden kaçtığını görüyoruz" dedi.

Artı Gerçek

Etiketler: Cihangir İslam, Ankara, yerel seçim, Mansur Yavaş
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