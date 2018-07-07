İsmail Kahraman meclis başkanlığı görevini geçici süreliğine Durmuş Yılmaz'a devretti

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, görevini geçici meclis başkanı Durmuş Yılmaz'a devretti.

Meclis, milletvekillerinin yemin töreni için bugün saat 14.00’te toplanıyor. Yemin törenini, TBMM Geçici Başkanı olarak İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz yönetecek.

İsmail Kahraman devir teslim töreninde şöyle konuştu:

"Demokrasi vazgeçilmezdir. Demokrasinin kalbi seçimdir. Her şey demek değildir evet ama kalp olmadan hiçbir şey olmaz. Darbelerle falan olmaz. Bu seçim, fevkalede güzel bir seçim olarak tarihe geçti. Hepimizin isteği, Türkiye'nin mutluluğu ve huzurdur."

Yılmaz da yemin töreninin ardından Kahraman'dan mührü devralırken yaptığı açıklamada, "Sandığın ötesinde de demokrasi vardır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye bir sisteme giriyoruz. Bu hükümet sistemi, anayasamızda düzenlenmiştir. Ama TBMM’nin yaptığı yasaların üzerinde son sözü söyleyecek bir düzenleme yoktur. Bu mührü de bunun göstergesi olarak alıyorum" dedi.