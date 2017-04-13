İspat etsinler siyaseti bırakırım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CNN TÜRK ve Kanal D ekranlarında Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni anayasa ilişkin "Suriye anayasası ile bizim yapmak istediğimiz anayasa aynı. Suriye'de demokrasi yok diye şikayet ediyoruz. Kanlar aktı. Hala acısını çekiyoruz. 4 milyon Suriyeli var. Şimdi Suriye anayasasını kopyalıyoruz kendi ülkemize getiriyoruz neden? Esad'tan şikayet ediyorsan hangi gerekçe ile ülkene getiriyorsun? Neden bu ülke Suriye gibi olsun? Esad'ın anayasası biraz daha iyi çünkü Cumhurbaşkanı gerekçeleri halka anlatmak zorunda. Biz de yeni gelecek olan da hiçbir gerekçe yok. O nedenle kesinlikle 'hayır' çıkacak. Suriye gibi olmak istemiyorsan Suriye anayasasını reddet" dedi.

(CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE ORTAK YAYIN) "KENDİME GÜVENİYORUM KESİNLİKLE İKNA EDERİM"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak yayına çıkmış olsaydınız, Erdoğan'ı ikna edebilir miydiniz?" sorusuna, Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi: "Kendime güveniyorum. Kesinlikle ikna ederim. Adım gibi eminim. Anayasa değişikliğinin Türkiye için ne kadar büyük risk oluşturduğunu onlara anlatırım. Karşımda söyleyecek hiçbir şeyleri kalmaz" dedi.

"ESAD'IN ANAYASASI BİZDE GETİRİLMEK İSTENEN ANAYASADAN BİRAZ DAHA İYİ"

"Esad'ın anayasası bizde getirilmek istenen anayasadan biraz daha iyi" diyen Kılıçdaroğlu, "Suriye anayasası ile bizim yapmak istediğimiz anayasa aynı. Suriye'de demokrasi yok diye şikayet ediyoruz. Kanlar aktı. Hala acısını çekiyoruz. 4 milyon Suriyeli var. Şimdi Suriye anayasasını kopyalıyoruz kendi ülkemize getiriyoruz neden? Esad'tan şikâyet ediyorsan hangi gerekçe ile ülkene getiriyorsun? Bu ülkeye yazık günah değil mi? Neden bu ülke Suriye gibi olsun? Esad'ın anayasası biraz daha iyi çünkü Cumhurbaşkanı gerekçeleri halka anlatmak zorunda. Biz de yeni gelecek olan da hiçbir gerekçe yok. O nedenle kesinlikle 'hayır' çıkacak. Bu ülke neden Suriye gibi olsun?" diye konuştu.

AKP'Lİ SEÇMENE SESLENEN KILIÇDAROĞLU: TÜRKİYE'Yİ BİR FELAKETİN, KAOSUN İÇİNE SÜRÜKLEMEYELİM

Ak Partili seçmene de seslenen Kılıçdaroğlu, "Sağ duyu sahibi olan özellikle Adalet ve Kalkınma Partililere sesleniyorum; partinizi seviyorsanız, sayın Cumhurbaşkanını, Binali beyi seviyor, saygı gösteriyorsanız ülkenizin geleceğini düşünüyorsanız sağ duyulu davranıp gidelim. Türkiye'yi bir felaketin, kaosun içine sürüklemeyelim. Her vatandaş ölçüp, tartsın" ifadelerini kullandı.

"UÇAKTA HAYATİ YAZICI İLE DE YANYANAYDIK. OKAN BEY DARBE OLDUĞUNU SÖYLEYİNCE İNANAMADIK"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz gecesi kaçtı" iddialarına ilişkin şu yanıtı verdi: "15 Temmuz gecesi, 22.00 civarında uçağa bindim. 23.00 civarında İstanbul'da uçaktan indim. Ertesi gün dış politika stratejik belgesini hazırlayacaktım. Gazeteci arkadaşlara da görüşmemizin saatini bildirmiştik. Uçakta Hayati Yazıcı ile de yanyanaydık. Okan Bey darbe olduğunu söyleyince inanamadık. İlk tepkimiz 'Biz darbeye karşıyız' oldu. Aprondan VIP salonuna girdik. Duyunca hemen Ankara'ya dönmek istedim. Uçaklar kalkmıyor dediler. Sabiha Gökçen'den de uçak uçmuyor dediler.

SÜRECİN GİDİŞATINA GÖRE POZİSYON ALMADIM YARIM SANİYE KONUŞTUĞUMU İSPAT EDERLERSE SİYASETİ BIRAKIRIM

Havaalanında kalacak halimiz yok. Bir yere gideceğiz. Otellere de gidemiyoruz dediler. Bakırköy Belediye Başkanı da 'bize gidelim' dedi. Nereye kaçacağız? Sayın Başbakan'ı aradım, ulaşamadım. Nedir olay diye. Metin hazırladık televizyonlara gönderdik. Gazetelerin, havuz medyasının internet sayfalarında da var. Benim kaçtığımı söylüyorlar. Nereye kaçtım ki ben? Sürecin gidişatına göre pozisyon almadım. 1 dakika hatta 1 saniye, yarım saniye dahi konuştuğumu ispat etsinler siyaseti bırakırım. İspat edemezlerse onlara ne diyeceğiz?

1 SANİYE BİLE GÖRÜŞTÜĞÜMÜ İSPAT ETSİNLER...

Benim 12 dakika konuştuğumu söylüyorlar. 1 saniye bile herhangi bir FETÖ üyesiyle 1 saniye görüştüğümü ispat etsinler. İspat edemezlerse, ne söylemek lazım bunlara? Yalancı desen hafif kalır. Tüm deliller elinizde. Benim telefonlarımı dinliyorsunuz. Ben biliyorum zaten. Günün 24 saati dinliyorsunuz. Benim mail adresimi de takip ediyorlar.

HODRİ MEYDAN YÜREĞİNİZ, CESARETİNİZ VARSA, 14-15 TEMMUZ VE BUGÜNÜ TARTIŞALIM

Hodri meydan yüreğiniz, cesaretiniz varsa, 14-15 Temmuz ve bugünü tartışalım. Namuslarına saygıları varsa yiğitçe, erkekçe gelip tartışırlar. Ben de onlar da tüm belgeleri getirsinler.

NEDEN BYLOCK LİSTELERİ AÇIKLANMIYOR?

Neden darbenin üstü örtülmek isteniyor? Neden ByLock listeleri açıklanmıyor. Neden 'bu işin siyasi ayağı yoktur' diye açıklama yapılıyor. 248 şehidin hesabı sorulmuyor."