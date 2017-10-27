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İstanbul’daki ağaçları CHP kuruttu

27 Ekim 2017, Cuma 13:46
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 'En çevreci hükümet biziz, en çok ağaçlandırma yapan hükümet biziz. Ben söylemiyorum, BM'ye sorun' dedi.

Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu, DSİ Tesisleri Toplu Temel Atma Töreni ile orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve Orköy kredi sertifikaları dağıtım töreni için Nevşehir’e geldi. Nevşehir'deki temaslarına Valilik ziyareti ile başlayan Bakan Eroğlu burada Vali İlhami Aktaş’tan çalışmalarla ilgili bilgiler alırken, daha sonra Nevşehir Belediyesi ve AKP İl Başkanlığını ziyaret etti.

AKP İl Başkanlığında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Eroğlu, geçmiş dönemde CHP yönetiminin İstanbul’da bulunan ağaçları bile kuruttuğunu söyledi.

Bakan Eroğlu, “İstanbul’da emsalin artığı yerler Şişli, Kadıköy, Beşiktaş, Sarıyer gibi CHP’nin hakim olduğu ilçelerdir. Cumhurbaşkanı şunu demek istemiştir, bunlar eskiden beri plansız gidiyor netice olarak İstanbul’da bunu engellemek mümkün olabilir miydi, ama mahalli idarelerin kendi yetkileri var. İstanbul’da yeşil alan artıyor. Genelinin Yüzde 50’si yeşil alan yüzde 50 si orman olan başka şehir yok. İstanbul’da eski CHP yönetimi her şeyi kurutmuştu. Biz şu anda bakanlık ve büyük şehir belediyemiz her yıl milyonlarca fidan üretiyor. Geçen yıl muhalefet belediyelerde fidan olmadığı için 10 ilçede ilçede 10 bin fidan dağıttık. 8’i CHP’nin belediyesi olan ilçelerdi. Orman ve Su İlleri Bakanlığı olarak 18 milyon fidanı İstanbul’da toprakla buluşturduk. Bir o kadar da Büyükşehir belediye Başkanlığı ağaçlandırdı. CHP’li belediyelerin bulunduğu ilçelerdeki dikilen gökdelenlere bakmak lazım. Lütfen bu durumu ilçe ilçe değerlendirin. Mesela Beykoz çiçek gibi. Burada söylenmek istenen budur. Bütün şehirler bizim başka Türkiye yok. Gelin hep birlikte ağaçlandıralım, yeşillendirelim, farklı şehirler oluşturalım. En çevreci hükümet biziz, en çok ağaçlandırma yapan hükümet biziz. Bunu ben söylemiyorum, Birleşmiş Milletler’e sorun. Pek çok ülkede ormanlık alan azalırken,bizim hükümetimiz döneminde Türkiye’de on beş milyon dekar arttı. Yeni bir çalışmaya başladık, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile birlikte tamamen toprağı kaybolmuş olan meraları ağaçlandıracağız. Biz isterlerse CHP’li belediyelere fidan vermeye hazırız, yeter ki gayret etsinler” diye konuştu.

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  • Mustafa

    28.10.2017 08:42:13

    Denize düşen yalana sarılırmış. İstanbul u yaklaşık 25 yıldır kimin yönettiğini bilmeyen bir bakan var. Hayırlı olsun.

Risale-i Nur Külliyatı

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