İşte Akşener'in partisine katılacak 2 yeni isim

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre Meral Akşener'in kuracağı yeni partiye CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın yanı sıra eski Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz ve eski Milletvekili Ahad Andican'ın da katılacağı öğrenildi.

İktisatçı olan Ayfer Yılmaz, 21. Dönem'de DYP'den İçel Milletvekili seçildi. Yılmaz, 53 ve 54. hükümette devlet bakanı olarak görev yaptı. Tıp doktoru olan Ahad Andican ise 20 ve 21. dönemde ANAP'tan İstanbul Milletvekili 1997-1999 yılları arasında da devlet bakanı olarak görev yaptı.

Okunma Sayısı: 2125

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.