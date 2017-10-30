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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

İstifa, başkanın kendi kararı

30 Ekim 2017, Pazartesi 18:54
Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur'un istifasının kendi kararı olduğunu söyledi.

Bakanlar Kurulu bugün Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. Toplantı Çankaya Köşkü'nde saat 14.25'te başladı. 

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Çankaya Köşkü'nde Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakanlar Kurulu'nun ardından Hükümet Sözcüsü Başbakan Yardımcısı ve Bekir Bozdağ, kamu görevlilerinin yurt dışına çıkarken kurumlarından belge alma zorunluluklarının 15 Kasım'dan itibaren kaldırılacağını açıkladı.

Bozdağ'ın konuşmasından diğer satır başları şöyle:

(IKBY'nin gayrimeşru referandumu) Barzani'nin yaptığı hatalarla yüzleşmesi şarttır. Sadece 'Referandumu dondurdum' demesi bu meseleyi çözmez, referandumun iptali şarttır.

(CHP'li Tezcan'ın açıklamaları) CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bülent Tezcan'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi hakkında söylediği sözleri kabul etmek mümkün değildir. Bu büyük bir edepsizliktir, büyük bir ahlaksızlıktır, büyük bir terbiyesizliktir, büyük bir seviyesizliktir.

CHP'nin Cumhurbaşkanı hakkındaki sözlerini kınıyoruz. Türkiye'deki tek faşist parti CHP'dir.

Türkiye'de hep faşizan uygulamaların şakşakçısı, öncüsü olanlar, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yasakları kaldıran, demokratikleşmeyi sağlayan ve büyük reformların altına imza atan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na aynı uslupla saldırmaktadırlar. Bunu şiddetle kınadığımızı bir kez daha ifade etmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin faşist bir devlet olmadığının, Türkiye'de de herhangi bir faşistin ve diktatörün bulunmadığının en büyük ispatı Sayın Tezcan gibi birisinin çıkıp bugün bu terbiyesizliği, edepsizliği yapmaya cüret etmesidir.

(Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur'un istifası) Partiden de istifa etmesi kendi bireysel tercihidir. Tek taraflı bir alınacak karardır, onu almıştır. Bizim ona dair söyleyecek bir şeyimiz yok. AK Parti'nin kimseyi tehdit etmesi veya herhangi bir tehdit yöneltmesi de asla kabul edilemez. Öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Varsa öyle bir şey tabii, bununla ilgili yasal yollar açıktır, ona ilişkin adımlarını elbette atıp atmama konusunu kendisi değerlendirecektir.

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Yorumlar

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  • g@L!p

    31.10.2017 00:04:51

    Neymiş... Kendi kararıymış. Yaw He heeee

  • halil

    30.10.2017 23:57:45

    kendi kararı demek herkesin aklıyla dalga geçmektir.

  • Şenol BERK

    30.10.2017 23:46:06

    Ağam bizimle eğlenir :))

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