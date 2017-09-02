İstifalar hayırlı olmuştur

02 Eylül 2017, Cumartesi 15:34
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Meral Akşener’in kuracağı partiye katılmak için partilerinden istifa edenlerle ilgili, “Bu kişilerin partimizden istifası oldukça hayırlı olmuştur” dedi.
Meral Akşener’in kuracağı partiye geçmek için MHP’den istifa edenlerle ilgili olarak da Akçay, istifa edenlerin sayılarının abartıldığını ve doğru olmadığını söyledi. Akçay, “Şu an itibariyle acaba kaç kişi istifa etmiştir? Henüz elimize ulaşan istifa dilekçesi yok. Yani bunlar afaki, şişirme rakamlardır. İstifa ettiğini söyleyen kişilerden birkaçı, geçtiğimiz aylarda da istifa ettiğini söylemişti. Bir adam kaç defa istifa eder? İstifa ettiği söylenen kişilerden bazılarının da istifa ettiğinden haberi yok. Ülkücülük MHP’de yapılır. Biz MHP’yiz” diye konuştu.
DHA
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