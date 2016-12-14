İtalya’da Gentiloni hükümeti güvenoyu aldı

​Çift kanatlı parlamenter sistemle idare edilen ülkede geçen pazartesi kurulan Gentiloni liderliğindeki Demokrat Parti ile Yeni Merkez Sağ Partisi, Merkez Birliği ve teknokrat isimlerden koalisyon hükümeti, parlamentonun her iki kanadında da güvenoyu testini geçti.

Temsilciler Meclisinde dün güvenoyu alan Gentiloni ve kabinesi, bugün de Senatoda oylandı. 320 sandalyeli Senatoda 268 senatör oylamaya katıldı. Hükümet, 99’a karşı 169 oyla 64. Hükümet güvenoyu almayı başardı. Oylamada, hiç çekimser oy kullanılmazken, muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi ve Kuzey Birliği Partisi, oylama sırasında genel kurulu terk etti. Başbakan Paolo Gentiloni, sabah saatlerinde hükümetinin programı üzerine genel kurulda yaptığı konuşmada, selefi Matteo Renzi hükümetinin başlattığı reformları tamamlama amacında olduklarını söyledi. Gentiloni, dün de parlamentonun her iki kanadında güvenoyları olduğu sürece iktidarlarını sürdüreceklerini açıklamıştı. Ülkede erken genel seçim kararı alınmadığı sürece olağan genel seçimlerin, mevcut yasama döneminin sona ereceği 2018'de yapılması gerekiyor. AA

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