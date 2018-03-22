İttifak yasası anayasaya aykırı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener yönetiminde toplanan İYİ Parti Başkanlık Divanında alınan kararlar İYİ Parti Genel Sekreteri İzmir Milletvekili Aytun Çıray tarafından Meclis’te yapılan bir basın toplantısıyla açıklandı.

Başkanlık Divanında, hukukun üstünlüğü ve seçim güvenliği, yargının durumu ve Anayasa’nın emanet edildiği Anayasa Mahkemesi ile ilgili sorunlar hakkında bir takım tespitlerin kamuoyu ile paylaşma kararı alındığını belirten Çıray, sözü TBMM’nin yangından mal kaçırır gibi geçirdiği 26 maddelik ‘seçim ittifakı ve sözde seçim güvenliği’ kanununa getirdi.

Suç işleyenlere af yasası

Ana muhalefet partisinin bu kanunu anayasa mahkemesine götüreceğini açıkladığını belirten Çıray, söz konusu yasanın aslî amacının 16 Nisan 2017 referandumunda tam kanunsuzluk suçu işleyen başta YSK üyeleri olmak üzere bütün sorumlulara af çıkararak onların güvenliğini sağlamak olduğunu vurguladı. “İYİ Parti olarak cumhurbaşkanı seçileceğine emin olduğumuz Sayın Akşener yönetimindeki Türkiye’de Anayasa’ya yüzde yüz aykırı olarak çıkartılan bu örtülü affı hiçbir surette tanımadığımızı şimdiden açıklamayı Türk milletine karşı bir borç biliyoruz” dedi.

AYM’ye tarihî çağrı

Başkanlık Divanı açıklamasında, “İYİ Parti olarak bize göre hukukun üstünlüğünü korumanın yolu, onu korumakla görevli kurumların varlığı fonksiyonlarını icra etmelerine bağlıdır. Bu yüzden Anayasa Mahkemesi bu kanunu hiç tereddütsüz reddetmelidir. Anayasa Mahkemesi bu gerekliliği yerine getirmekle yükümlüdür. AYM bu yükümlülüğü yerine getirmediği takdirde kendi varlık nedenini ortadan kaldırmış olacaktır” denildi.