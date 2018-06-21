İYİ’ler kazansın

İYİ Parti Samsun 3. Sıra Milletvekili Av. Hüseyin Acar 'Hak, hukuk, adalet için yola çıktık' dedi.

Acar, seçim gündemine yönelik yaptığı değerlendirmede; ‘Önceki mensup olduğum partide üst kurul delegesiydim aynı zamanda Bafra İlçe Başkanıydım. İYİ Parti içerisinde Demokrasi ve Hukuk Mücadelesi verme kararı verdim. Önceki partimin Türkiye’nin gidişatını iyi okuyamadığını ve iktidara talip olmadığını gördüğüm için Meral Akşener Hanım önderliğinde parti içi mücadeleye giriştik. Hak, hukuk, adalet için yola çıktık. Gerek ekonomik gerek sosyal, gerek hukukî bütün sıkıntıları çözmek için yola çıktık. Elimizden gelen bütün mücadeleyi veriyoruz. ‘BOP Eşbaşkanlarına’ karşı, adaletsiz ve hukuksuzluklara karşı bir altarnetif olarak yola çıktık. İyi niyetle çıktık, İyi olacak diyoruz, İyiler kazansın diyoruz’’ diye konuştu.

Hüseyin Acar kimdir?

Bafra’da 1969’da doğdu. Yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. Samsun Barosu’na kayıtlı olarak Bafra’da ve Samsun’da 2000 yılından itibaren on sekiz yıldır serbest avukatlık yapıyor. 2008-2010 ve 2010-2012 yıllarında Samsun Barosu Yönetim Kuruluna seçildi. Samsun Barosu’nda Yönetim Kurulu Üyeliği, çeşitli baro komisyon ve kurullarında başkan ve komisyon üyesi olarak görev aldı. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Acar, evli ve üç çocuk babası.

Alaçam - Serkan Dağlı