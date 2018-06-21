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21 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'dan Suriyeli açıklaması

21 Haziran 2018, Perşembe 11:50
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, "Genelkurmay Başkanı 2.5 milyon Suriyeli'nin daha geleceğini söylüyor. 2040 yılında eğer böyle devam ederse her 13 kişiden bir tanesi Suriyeli olacak. Bu Türkiye'yi parçalayacak" dedi.

Özdağ, katıldığı televizyon programında soruları yanıtladı. Suriyeli sığınmacılarla ilgili eleştirilerine devam eden Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

 

“Gelen Suriyeli sayısı 4 milyona yaklaştı. 35 milyar dolar para harcandı ve harcanmaya devam ediyor. Biz bu 35 milyar dolarla 7 tane boğaz köprüsü yapardık… Genelkurmay Başkanı 2.5 milyon Suriyelinin daha geleceğini söylüyor. 2040 yılında eğer böyle devam ederse her 13 kişiden bir tanesi Suriyeli olacak. Bu Türkiye’yi parçalar."

'SURİYELİ BİR UYUŞTURUCU MAFYASI OLUŞTU'

Özdağ açıklamalarına, “Bakın Türkiye’de bir Suriyeli uyuşturucu mafyası oluştu. Elinize bir kamera alın çıkalım Taksim’e burdan Osmanbey’e kadar yürüyelim. O zaman göreceksiniz bu gerçeklerin tamamını” diyerek devam etti.

 

'ÖCALAN’IN ELİ KOLONYA MI KOKUYORDU?'

Özdağ, “AKP’liler, biz Esad’la görüşeceğiz dediğimizde ‘Eli kanlı biriyle mi görüşeceksiniz?’ diye soruyorlar. Peki siz Abdullah Öcalan’la görüşürken Öcalan’ın eli kolonya mı kokuyordu” dedi.

'ERDOĞAN İLE AKŞENER KARŞI KARŞIYA GELİRSE…'

Özdağ oy oranlarıyla ilgili bir soruya, “Sayın Akşener’le Erdoğan karşı karşıya geldiğinde Erdoğan yüzde yüz kaybediyor. Bu seçim ikinci tura kalıyor.” şeklinde cevap verdi.

 

Sputnik Türkiye

Etiketler: Ümit Özdağ, televizyon, Suriye, oy, seçim
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