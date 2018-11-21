İYİ Parti ile CHP görüştü

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, yerel seçimlere yönelik CHP’nin partilerine getirdiği iş birliği önerisini olumlu karşıladıklarını belirterek, “Bu iş birliğinin seçmen bazında da sandık bazında da olumlu sonuçlanmasını arzu ediyoruz.” dedi.

CHP ile İYİ Parti arasında yerel seçim ittifakı çerçevesinde bir görüşme olup olmayacağı yönündeki soru üzerine Paçacı, şu değerlendirmede bulundu:

“CHP ile İYİ Parti arasındaki teknik bazdaki görüşmeler devam etmektedir. Bugün Sayın Koray Aydın ile Sayın Bülent Tezcan tekrar bir araya gelecekler. Sanıyorum bundan sonraki günlerde de bu görüşmeler devam edecek. Biz İYİ Parti olarak CHP’nin bize getirdiği iş birliği önerisini olumlu karşıladık. Bu iş birliğinin seçmen bazında da sandık bazında da olumlu sonuçlanmasını arzu ediyoruz. Tabii bu bir görüşme trafiğidir, anlaşabiliriz, anlaşamayabiliriz ama önemli olan bir iş birliği içerisinde iyi niyetle bu görüşmelerin yapılıp sonuçlandırılmasını sağlamaktır.”