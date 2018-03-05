İYİ Parti kongresinde oy zarfından Erdoğan ve Bahçeli'nin adı çıktı

İYİ Parti Çanakkale 1. Olağan İl Kongresi'nde bir oy zarfından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin adının yazılı olduğu dosya kağıdı çıktı.

İYİ Parti Çanakkale 1. Olağan Kongresi dün Çanakkale Belediyesi Türkan Saylan Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Mevcut İl Başkanı İrfan Dehmen seçime tek listeyle giderken, kongrenin gündem maddeleri tamamlandıktan sonra delegeler sandıkta oy kullandı. ​300 delegenin 241'inin oy verdiği kongrede, sayım sırasında bir zarftan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin adının yazılı olduğu dosya kağıdı çıktı. Partilileri şaşırtan kağıtta, "İĞĞĞĞĞ Parti 1. Olağan Çanakkale İl Kongresi Aday Listesi. Ezeli ve ebedi başkanımız, reisimiz, hakanımız, başbuğumuz, Recep Tayyip Erdoğan. Başkan Yardımcıları; Dr. Devlet Bahçeli, Binali Yıldırım. Damarlarınızdaki kan gibi içinizdeyiz. Akkurdun nefesini her zaman hissedeceksiniz" ifadeleri yer aldı. Delegenin, aynı kağıtta yönetim kurulu üyeleri listesine ise 24 AK Partilinin isimlerini eklediği belirtildi. DEHMEN: ARAŞTIRMA BAŞLATTIK İYİ Parti Çanakkale İl Başkanlığı'na yeniden seçilen İrfan Dehmen, 241 oyun kullanıldığı seçimde, 1 oyun geçersiz sayıldığını söyledi. Geçersiz oyun içlerine sızan bir delege tarafından kullanıldığını belirten Dehmen, "Bu kişi, işi gücü bırakmış, bir ilçede partiye üye oluyor, 3 ay parti için koşturuyor ve delege yazılmaya çalışıyor. Sonra da bu olayı gerçekleştiriyor. Cep telefonuyla kaydedip internet ortamında yayıyor. Bu kadar çabayı ülkesine faydalı olmak için gösterseydi zaten ülke bu hale gelmezdi. Bu kişiyi bulmak için bir araştırma başlattık. İncelememiz sürüyor" dedi.

Okunma Sayısı: 271

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.