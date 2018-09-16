'İYİ Parti kutuplaşan halkı birleştirecek'

İYİ Parti, 2019’da yapılması planlanan yerel seçimlere hazırlık için oluşturduğu heyetleri çalışmalar yapmak üzere illere gönderdi.

İYİ Parti genel başkan yardımcıları, Genel İdare Kurulu ve Kurucular Kurulu üyeleri ile milletvekillerinin yer aldığı heyetlerin yola çıkışı öncesi, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenlendi. İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, burada yaptığı açıklamada, 24 Haziran seçimlerinde her türlü baskı ve imkansızlıklara rağmen partilerinin seçimin tek kazananı olduğunu söyledi. Partilerinin 7 aylık bir süreçte sıfır oydan 5 milyon oya ulaştığını ve 43 milletvekili ile Meclise girmeyi başardığını belirten Paçacı, Genel Başkan Meral Akşener’in önderliğinde, Türkiye’yi kalkındırmaya, kutuplaşan ve hasım hale gelen halkı birleştirmeye ve huzur içinde yaşatmaya kararlı olduğunu vurguladı. Açıklamanın ardından heyetler dualar eşliğinde gidecekleri yerlere uğurlandı. AA

Okunma Sayısı: 41

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.