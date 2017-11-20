İYİ Parti Meclis'te

Yeni kurulan İYİ Parti TBMM’nin resmi internet sitesindeki partilerin sandalye dağılımına ilişkin bölümde yer aldı.

Meral Akşener ve MHP muhalifleri liderliğindeki İYİ Parti kurulmasının ardından, beş bağımsız milletvekilinin partiye katılması Meclis'teki sandalye dağılımını değiştirmişti. Söz konusu dağılım, Meclis'in internet sitesinde de yer aldı. TBMM’nin resmi internet sitesindeki sandalye dağılımı bölümünde, AKP’nin 316, CHP'nin 131, HDP'nin 54, MHP'nin 36, İYİ Parti'nin 5 ve 1 bağımsız milletvekili yer aldı. İYİ Parti'ye, bağımsız vekillerden, Balıkesir Milletveki İsmail Ok, Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, Isparta Milletvekili Nuri Okutan, İzmir Milletvekili Aytun Çıray ve Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu katılmıştı.

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