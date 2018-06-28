İYİ Parti merkez sağda yeni bir güç olarak siyaseti şekillendirebilir

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener yüzde 7.29 oranında oy alırken, İYİ Parti, milletvekili genel seçimlerinde yüzde 9.96'lık oy oranına ulaştı. İYİ Parti'nin en büyük başarısının merkez sağda uzun yıllar sonra yeni bir güç odağı oluşturması olarak değerlendiriliyor.

Kurulduktan sekiz ay sonra seçimlere giren İYİ Parti, bu sonuçlarla hedeflerinin gerisinde kaldı.

BBC Türkçe'ye konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan ise "baskılar, engellemeler, partinin yeni olması ve devletten yardım almadığı düşünüldüğünde, ortadaki sonucun ciddi bir başarı olduğunu" savunuyor.

Sonuçlarla ilgili hangi yorum yapılırsa yapılsın şurası açık ki, İYİ Parti, Türk siyasetinde uzun yıllardır merkez sağda AKP dışında bir güç oluşturmayı başarmış görünüyor.

Merkez sağda yeni bir güç olarak siyaseti şekillendirebilir

İYİ Parti'nin en büyük başarısının merkez sağda uzun yıllar sonra yeni bir güç odağı oluşturmayı başarması olarak değerlendiriliyor.

Meral Akşener de seçimlerle ilgili basın toplantısında "Türk siyasetinin uzun zamandır hissettiği merkez parti eksikliğini, hem de girdiği ilk seçimde giderdiğini" söyledi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan, bundan sonra nasıl bir muhalefet çizgisi izleyeceklerini şöyle anlatıyor:

"Biz asla yıkıcı bir muhalefet yapmayacağız. Muhalefet olsun diye sadece bağıran, çağıran, yıkan, döken bir muhalefet değil, yapıcı, ülkenin hayrına bir muhalefet yapacağız. Her eleştirdiğimizi, karşısına bir teklif koyarak eleştireceğiz. Böylece merkez siyaseti, bütün oylarına talip olduğumuz insanlarımıza anlatacağız ki meclis grubuna bu konuda büyük görevler düşüyor."

Türkkan millet ittifakındaki partilerin işbirliğinin mecliste sürüp sürmeyeceğine ilişkin ise "Biz seçim ittifakı yaptık koalisyon kurmadık, koalisyon şartları oluşturmadık" diyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi, 2002'den bu yana merkez sağdaki güçlenme girişimlerini, bu girişimlerde bulunanların bir bölümünü kendi içine katarak etkisizleştirmeyi başarmıştı. Ancak İYİ Parti bu aşamada bunun dışına çıkmış görünüyor.

TBMM'de grubu, 43 milletvekili bulunan, Türkiye'nin her kentinde örgütlenmesini tamamlamış İYİ Parti'nin önümüzdeki dönemde Türk siyasetinde etkin bir güç olması olasılığı yüksek gibi duruyor.