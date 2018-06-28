"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

İYİ Parti merkez sağda yeni bir güç olarak siyaseti şekillendirebilir

28 Haziran 2018, Perşembe 19:31
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener yüzde 7.29 oranında oy alırken, İYİ Parti, milletvekili genel seçimlerinde yüzde 9.96'lık oy oranına ulaştı. İYİ Parti'nin en büyük başarısının merkez sağda uzun yıllar sonra yeni bir güç odağı oluşturması olarak değerlendiriliyor.

Kurulduktan sekiz ay sonra seçimlere giren İYİ Parti, bu sonuçlarla hedeflerinin gerisinde kaldı.

BBC Türkçe'ye konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan ise "baskılar, engellemeler, partinin yeni olması ve devletten yardım almadığı düşünüldüğünde, ortadaki sonucun ciddi bir başarı olduğunu" savunuyor.

Sonuçlarla ilgili hangi yorum yapılırsa yapılsın şurası açık ki, İYİ Parti, Türk siyasetinde uzun yıllardır merkez sağda AKP dışında bir güç oluşturmayı başarmış görünüyor.

Merkez sağda yeni bir güç olarak siyaseti şekillendirebilir

İYİ Parti'nin en büyük başarısının merkez sağda uzun yıllar sonra yeni bir güç odağı oluşturmayı başarması olarak değerlendiriliyor.

Meral Akşener de seçimlerle ilgili basın toplantısında "Türk siyasetinin uzun zamandır hissettiği merkez parti eksikliğini, hem de girdiği ilk seçimde giderdiğini" söyledi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan, bundan sonra nasıl bir muhalefet çizgisi izleyeceklerini şöyle anlatıyor:

"Biz asla yıkıcı bir muhalefet yapmayacağız. Muhalefet olsun diye sadece bağıran, çağıran, yıkan, döken bir muhalefet değil, yapıcı, ülkenin hayrına bir muhalefet yapacağız. Her eleştirdiğimizi, karşısına bir teklif koyarak eleştireceğiz. Böylece merkez siyaseti, bütün oylarına talip olduğumuz insanlarımıza anlatacağız ki meclis grubuna bu konuda büyük görevler düşüyor."

Türkkan millet ittifakındaki partilerin işbirliğinin mecliste sürüp sürmeyeceğine ilişkin ise "Biz seçim ittifakı yaptık koalisyon kurmadık, koalisyon şartları oluşturmadık" diyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi, 2002'den bu yana merkez sağdaki güçlenme girişimlerini, bu girişimlerde bulunanların bir bölümünü kendi içine katarak etkisizleştirmeyi başarmıştı. Ancak İYİ Parti bu aşamada bunun dışına çıkmış görünüyor.

TBMM'de grubu, 43 milletvekili bulunan, Türkiye'nin her kentinde örgütlenmesini tamamlamış İYİ Parti'nin önümüzdeki dönemde Türk siyasetinde etkin bir güç olması olasılığı yüksek gibi duruyor.

 

BBC Türkçe

Etiketler: İYİ Parti, Türkiye, merkez sağ, Meral Akşener
Okunma Sayısı: 412
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    MHP Meclis Başkanlığı'nda AKP'nin adayını destekleyecek

    Liseye gidecek öğrencilere imam hatip dışında tercih hakkı sunuluyor mu?

    İYİ Parti merkez sağda yeni bir güç olarak siyaseti şekillendirebilir

    Soma maden afetinde yeni gelişme

    Soylu: Kısa sürede İstanbul'da uyuşturucu meselesi çözülecek

    Adaletteki gecikme toplumsal barışı bozar

    ‘OHAL’i kaldırma sözünüzü tutun’

    İnce: Türkiye hepimizin Türkiye'si olana dek yolculuğumuz devam edecek

    Gözaltı süresinin uzatılması onaylandı

    YKS'ye girecek öğrenci ve görevlilere toplu ulaşım ücretsiz olacak

    "Gündemimizde istifa ya da kurultay yoktur"

    'Suriye'den çekilme' konusunda Putin'den açıklama

    Görüşme yeri ve tarihi belli oldu

    AKOM İstanbul'u uyardı!

    Hindistan’da uçak kazası!

    'Dünyanın en tehlikeli yolu' ziyaretçilerini bekliyor

    "Asla bu olay benim başıma gelmez" demeyin!

    Kuru soğan fiyatları ne zaman düşüşe geçecek?

    50 sanıklı Adli Tıp Kurumu davasında karar

    Google'dan 'çalışan vergisi' almak için referandum yapma kararı aldılar

    En Çok Okunanlar

    Genel

    24 Haziran seçimleri ve Yeni Asya
    M. Latif SALİHOĞLU

    Milliyetçi dinamikler
    Genel

    17 öğretmen hakkında gözaltı kararı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Millet İttifakı devam etmeli
    Mikail YAPRAK

    Bizde ‘Reis’ de yok, ‘Yeis’ de yok
    Ahmet BATTAL

    Rey ve ikaz vazifesi
    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    Orhan GÜLER

    “Asıl yoksulluk, haksızlığa ve hürriyetsizliğe mahkûm edilmektir!”
    Genel

    Prof. Dr. Doğan Göçmen: Sindirmek için uydurma soruşturmalar açılıyor
    Genel

    Millet İttifakı'yla devam

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.