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14 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

İYİ Parti’nin seçim şarkısı rekor kırıyor

14 Haziran 2018, Perşembe 01:20
İYİ Parti’nin 19 mayısta yayınlanan seçim şarkısı ‘Yüzünü güneşe dön’ bir müzik platformunda bir çok ünlü sanatçıyı geçerek birinci sıraya oturmuştu.

Ve o zamandan beri, sözleri yoğunlukla gençlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. ‘Yüzünü güneşe dön’ 3,5 milyon kişi tarafından görüntülendi.

Seçim şarkısının sözlerinin bir bölümü şu şekilde;

Bitmedi bu karanlık gece uykularım kaçarken/ Huysuz yaşlı amcalar hayallerimi çalarken/ Her renkten çiçeği izledim nicedir solarken/ Manzara izleyemem ki güneş batıdan doğarken/ Çocukluğum ılık rüzgâr sıcağında eririm/ Düşlerimde eser tatlı talı ben ürperirim/ Mutlu yüzler iyi insanlar vardı bilirim/ Nereye gittiler ben o çocuğa nasıl hesap veririm/ Dilsiz oldu herkes ben konuşmayı özledim/ Akıl sustuğunda yanan ateşleri gözledim/ Kafamda tutsak sesler bir çöküşü izledim/ Bugünler için umudumu tam kalbime gizledim/ Kavga dövüş bilmem ben sevmeyedir meyilim/ Nasıl sırtını döndün bana, zorbaya eğilip/ Duy sesimi kardeşim ben seninleyim seninim/ Gözüme bak dudağımı oku ben düşman değilim/ Eğmem boyun eğmem, kalbinde sevgin yoksa efendim diyemem/ Etmem pes etmem ister söv ister hapset ben sesimi kesmem/ Dönmem geri dönmem bu köy benim bu kent benim sana yar etmem/ Korkmam karanlıktan içimde bir ümit yanar… Güneş tekrar doğana kadar”

Adana - Müşerref Ünal - http://www.youtube.com/watch?v=ETKIeAjnsAM

Etiketler: iyi parti, seçim
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