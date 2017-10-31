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İYİ Parti'ye katılan Halaçoğlu: 'Hayır' dediğim için ihraç edildim

31 Ekim 2017, Salı 18:23
İYİ Parti’ye katılan Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, “Korku dağları sarmış, bu yüzden bizi engellemeye çalışıyorlar” derken, “MHP’ye ihanet ettiler” eleştirilerine de yanıt verdi Halaçoğlu, şöyle dedi.

“Ben Anayasa referandumunda 'Hayır' dediğim için ihraç edildim. İhanet eden ben miyim, yoksa politika değiştiren genel merkezin kendisi mi? Ben kimsenin kulu, kölesi değilim, beynimi de kimseye kiraya vermedim.”

MHP'den ihraç edildikten sonra Meral Akşener  öncülüğünde kurulan İYİ Parti’de yer alan Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Kayseri’de uydu üzerinden yayın yapan 38 Kent TV’ye telefonla bağlanarak açıklamalar yaptı. Yeni partide  kimsenin şu göreve olayım, bu görevde olayım diye bir kaygısının olmadığını ifade eden Prof.Dr. Halaçoğlu, şöyle dedi:

"İlla ki şu görevde olalım, bu görevde olalım diye hedefimiz de yok,  öyle bir arzumu yok. Burada önemli olan Türkiye geleceği. Önümüzde devasa bir sorun var. Bu sorun tek adam sorunu. Tek adam tarafından yönetilen bir Türkiye var, yeni anayasaya göre. Çıkıyor Cumhurbaşkanı ‘TEOG kaldırılmalıdır’ diyor ve ertesi gün kalkıyor. Ya da ‘şu belediye başkanı görevden alınacak’ diyor, görevden alınıyor. Bütçeyi kendisi hazırlayacak, Meclis’in hiçbir fonksiyonu yok.”

'NEDEN BİZDEN KORKUYORSUNUZ?'

"Ülke birçok sorunla  boğuşurken, şimdi biz burada başka bir parti ile ağız dalaşına girmeyi de ihtiyaç hissetmiyoruz” diyen Halaçoğlu, MHP ve diğer bazı çevrelerden kendilerine yönelik yapılan eleştirileri de değerlendirdi. Halaçoğlu, “Amerikan Projesi değiliz, FETÖ’cü değiliz, bir firmanın projesi değiliz. Biz Kuvai Milliye ruhuyla hareket eden, gücünü halktan alan partiyiz. İktidar alternatifiyiz” dedi.

Hhalaçoğlu ayrıca, “Onlar devam etsinler kendi kafalarında ama bizim için Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği meselesi var. Biz bunla ilgileniyoruz, kurduğumuz parti İYİ Parti, amblemi güneş, inşallah güneş doğunca karanlık nasıl ortadan kalkıyorsa, ampuller nasıl sönüyorsa o şekilde sönecek bunlar. Biz bunla meşgulüz, 50 artı 1’e talibiz. Türkiye’de herkesin oyuna talibiz, belli bir kesimin değil. Bunun içerisinde Ülkücü olur, Ülkücü olmayan da olur, sosyal demokrat da olur, herkes olur bu partinin oy veren tabanında. Çünkü başka türlü iktidar olamazsınız. Biz iktidar olmak istiyoruz ve tekrar parlamenter sistemi getirmek istiyoruz. Demokratik parlamenter sistemi ama hukukun tamamen bağımsız olduğu ve kuvvetler ayrılığının Türkiye’de uygulandığı, öyle hayatı boyunca genel başkan olunamayacağı bir siyasi sistemi olan böyle bir sistemi getiriyoruz. İnşallah bunu da başaracağız. Tamam botumuzun ölçüsünü alacaksak  kardeşim niye bizi konuşuyorsunuz o zaman? Niye bizimle uğraşıyorsunuz. 3 gün sonra demek ki saman alevi gibi sönerler. O zaman niye konuşuyorsunuz, niye endişe ediyorsunuz. Birileri çıkıyor diyor, ‘Amerikan projesi’ Asıl Amerikan projesi bugünkü iktidar. Ama  biz ne Amerikan projesiyiz ne de şu firmanın bu firmanın projesiyiz. Biz gücümüzü halktan alan, milletin partisiyiz.

MHP Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy’un kendisine yönelik olarak bir süre önce yaptığı, “Partimize ihanet etti” açıklamasına da yanıt veren Halaçoğlu, şöyle konuştu;

"Önce herkes şunu düşünsün ihanet eden ben miyim, yoksa genel merkezin kendisi mi? Şimdi ben partiden ihraç edilmiş bir adamım, ben kendim ayrılmış değilim, her şeye rağmen. Neden ihraç edildim? Hayır dediğim için. Ben hayır diyorum ve demeye de devam edeceğim. Ben kimsenin kulu, kölesi değilim, beynimi de kimseye kiraya vermedim."

DHA

Etiketler: yusuf halaçoğlu, iyi parti
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