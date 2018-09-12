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12 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

İYİ Parti yerel seçimlerde ittifak yapacak mı?

12 Eylül 2018, Çarşamba 15:53
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, ''Biz yerel seçimlere tek başımıza katılacakmışız gibi tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Gündemimizde yerel seçimlerle ilgili olarak bir ittifak çalışması yok'' dedi.

İYİ Parti'de başkanlık divanı sonrası Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin döviz kurlarındaki büyük artışın tetiklemesiyle, derin bir ekonomik krize sürüklendiğini söyleyen Kavuncu, ''Bundan sırasıyla tüm kesimler nasibini almaya başladı. Firmalar iflas ediyor, her alanda fiyatlar yükseliyor, işsizlik artıyor. Zaten halkımız, iktidarın verdiği sözlere rağmen piyasaların hala düzelmemesi ve art arda gelen zamlarla, durumun vahametini yavaş yavaş anlamaktadır. Dün açıklanan büyüme rakamlarına bakıldığında, büyümenin temel belirleyicisi, ne yazık ki yine üretim artışı sağlayacak yatırımlar değil, devletin ve vatandaşımızın tüketim harcamaları olmuştur. Ekonomi büyürken, tarım sektörümüzün yüzde 1,5 küçülmüş olması ise ülkemizi tarımda dışa bağımlı hale getiren bu hükümet için büyük bir utanç kaynağıdır. Dün açıklanan 'fonsuz' varlık fonu yeni yönetim kurulunda, başkanlığın cumhurbaşkanına, başkan vekilliğinin damada verilmesiyle adeta mülkün bir aileye kaydığı hissini vermektedir. Felaket tellallığı yapmak istemiyoruz, ancak milletimize doğrular anlatılmıyor" dedi.

7 Eylül’de Tahran’da yapılan Erdoğan-Putin-Ruhani zirvesini değerlendiren Kavuncu, ''Türkiye’nin genelde Ortadoğu, özelde Suriye politikalarının iflasının belgelendiği bir toplantı olmuştur" değerlendirmesinde bulundu.

'GÜNDEMİMİZDE YEREL SEÇİMLERLE İLGİLİ OLARAK BİR İTTİFAK YOK'

Kavuncu bir gazetecinin, ''Yerelde ittifak konusunda dün Kılıçdaroğlu il başkanları toplantısında İYİ Parti, Saadet Partisi, HDP bir araya gelip tek bir aday çıkartabilir, önemli olan belediyeleri almak ifadesini kullandı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?'' sorusuna şöyle cevap verdi:

''Biz yerel seçimlere tek başımıza katılacakmışız gibi tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Gündemimizde yerel seçimlerle ilgili olarak bir ittifak çalışması yok. Ancak gündemimizde olması şu anlama gelmiyor; böyle bir ihtiyaç tezahür ederse, kamuoyundan bu konuda böyle bir baskı olur ya da böyle bir teklif gelirse, bu partinin ilgili kurullarında değerlendirilir. Ancak şu an gündemimizde böyle bir şey yok. Hem il, hem ilçe teşkilatlarımızda 31 Mart'taki yerel seçimlerle alakalı çok sıkı ve ciddi bölgenin, yörenin içerisinde tanınan kendini ön plana çıkarmış adayların tespiti anlamında çalışmalarımız var."

Kavuncu, son olarak yerel seçimlerle ilgili projelerinin adının 'İYİ'lik Kervan Yola Çıkıyor' olacağını açıkladı.

DHA

Etiketler: iyi parti, yerel seçim, ittifak
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